Народный артист Беларуси Михаил Козинец отмечает своё 77-летие

77 лет. Вы задумывались когда-нибудь: в Вашей жизни число 7 имеет какое-нибудь значение?

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

В 7 лет -в первый класс. А две семёрки - дважды в первый класс (смеётся). Вообще, я очень люблю эту цифру. Она очень волшебная, как мне кажется. Тем более, что она дважды. Бог подарил мне эти две цифры и я надеюсь, что мы пойдём дальше - за барьер этих цифр.

Оркестр имени И.Жиновича Вы возглавляете с 1975 года. Ровно 40 лет! Какие периоды работы, на Ваш взгляд, были самыми плодотворными, если одновременно оглядываться и на оркестр и на Вашу жизнь?

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Я считаю, что все эти 40 лет были замечательными в моей творческой судьбе. В моей жизни это было замечательное время. Могу сказать, что за эти годы было всё. Сцена - жестокая штука. Она требует определённой дисциплины, волевой подготовки. В той коллективной работе за 40 лет я старался сделать всё так, чтобы это соответствовало в творчестве названию «Национальный оркестр Беларуси».

Расскажите о знакомстве с самим Иосифом Жиновичем. Как он пригласил Вас в свой оркестр?

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

С Жиновичем мы были знакомы ещё со школьных лет. В нашей деревне тогда уже было радио, звучали цимбалы и очень часто звучало это замечательное имя - Иосиф Жинович. Потом было музыкальное училище. Оркестр уезжал в Витебск. Я ходил на концерт.

Уже лично я с ним познакомился, когда поступил в консерваторию. Он был у нас заведующий кафедрой. Были отношения студента и профессора. Он был человек очень мягкий, в высшей степени порядочный, интеллигентный… Это во-первых. А во-вторых, мы прекрасно знали, что он великолепный музыкант.

Цимбалы и Жинович - это определённая легенда, потому что сегодня мы имеем очень много прекрасных музыкантов, цимбалистов, но в своем звучании они отличаются от звучания цимбал Жиновича. Те, кто это слышал, отмечают, что это неповторимо, как колокольный звон.

Дирижёр - большая ответственность. Многие люди по-разному смотрят на эту профессию. Кто-то считает, что оркестр всё знает, все партитуры выучены и можно играть. Другой человек замечает, что, если бы не дирижёр, не было бы этого единого порыва. Как Вы оцениваете работу дирижёра вместе с оркестром?

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Люди очень правильно говорят, что «оркестр знает всё»… Сколько человек в оркестре, столько и дирижёров. Безусловно, в этом есть профессиональные сложности, есть и профессиональная лёгкость. Должны быть очень спокойные деловые служебные отношения во время работы и простые человеческие отношения.

Во время концерта на дирижёра выпадает не только физическая нагрузка, но и эмоциональная. Для Вас оркестр - это «энергетический вампир», или всё же заряжает как батарейка?

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Самая большая нагрузка от репетиций. Репетиции бывают на много раз интереснее, эмоциональнее, откровеннее, что никогда не получается на концерте. Концерт - это обычно итог того, что было сделано на репетиции.

Вы более 20 лет были ректором Белорусской государственной академии музыки. Расскажите об этом периоде Вашей жизни.

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Это был замечательный период времени. Во-первых я был ректором альма-матера (учебного заведения), в котором сам учился 10 лет. Это во многом открыло мне великие человеческие качества тех музыкантов, с которыми я работал.

Как Вы относитесь к талантливым людям? Говорят: «Талант везде пробьётся, он всё должен сам», или же наоборот, Вы видели, что человек яркий, талантливый, ему нужно помочь…

Михаил Козинец, народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного оркестра Республики Беларусь:

Вмешиваясь в творческое «я» каждого молодого человека, надо быть предельно осторожными в этом плане. Потому что, если он пришёл в музыкальную консерваторию, то он уже потерял детство. Он пришёл в академию музыки осознанно, он уже прошёл определённый этап: почувствовал, что такое сцена и что он сам по себе. Молодые люди уже прекрасно знают себя как личности. И здесь надо быть предельно осторожными и только помочь.