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Особенный взгляд на жизнь: почему стоит сходить на выставку «Мир моими глазами» в Минске

09 апреля 2019 18:41
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Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенный взгляд на жизнь: почему стоит сходить на выставку «Мир моими глазами» в Минске-1

Представленные 40 работ – итог конкурса для детей с особенной судьбой.

Особенный взгляд на жизнь: почему стоит сходить на выставку «Мир моими глазами» в Минске-4

Корреспондент Кристина Федорович продолжит в видеоматериале.

# Выставки в Минске # Культура # Кристина Федорович # Фотофакт

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Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом
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Выставка детских работ «Мир моими глазами» открылась в Национальном историческом

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