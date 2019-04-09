Особенный взгляд на жизнь: почему стоит сходить на выставку «Мир моими глазами» в Минске

Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рисунок как шанс высказаться. Выставка детских работ «Мир моими глазами» 9 апреля открылась в Национальном историческом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представленные 40 работ – итог конкурса для детей с особенной судьбой.
Корреспондент Кристина Федорович продолжит в видеоматериале.