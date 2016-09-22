Зачем Шахрин выбросил телевизор из гостиницы в Минске?

Владимир Шахрин: Это было осознанное решение. Мы сидели как-то у меня в номере большой компанией, потом осталось только три человека самых крепких бойцов. И просто зашёл разговор за какие-то стереотипы рок-н-ролльные, что должно происходить в жизни рок-музыканта (мы тогда как-то отчаянно за эту должность боролись). И типа: «Да, вот телевизор выбросить». «А ты выбрасывал?» «Нет. А ты выбрасывал?» «Нет. А ты выбрасывал?» «Нет».

Вы знаете, готовясь к нашему интервью, прочитал такой удивительный факт из Вашей биографии: что, будучи в Минске во время фестиваля «Тры колеры», в далёкие 90-е годы Вы в одной из гостиниц выбросили из окна телевизор.

Владимир Шахрин:

Ну, какой-то такой. Или 175? В общем, мне кажется, что мы рублей по 70 скинулись.

И я позвонил на ресепшн вниз, спросил: «А если (ну, вдруг так случится) телевизор, например, упадёт из окна? Что нам за это будет?»

Мне милая женщина сказала: «Глупый вопрос. Заплатите по остаточной стоимости». В общем, телевизор был один, ну мы его взяли втроём, разбежались (во двор окна выходили), посмотрели – никого нет (там 4 утра было). Мы разбежались, хлобысь его туда.

То есть у Вас дебош был такой, санкционированный?

Владимир Шахрин:

Очень.

Он упал, мы посмотрели радостно.

Я тут же позвонил, сказал: «Ну вот, прямо случилось-то ведь несчастье, накаркал! Поставили его на окно, а он возьми да и выпади». А остаточная стоимость оказалась рублей 56 или около 60. А мы скинулись по полтиннику. Мы ещё на поезде ехали две группы: «ДДТ» и «Чайф», и «Алиса»… Нет, «Алиса» куда-то в другое место ехала. Мы ещё на эти деньги гуляли всю дорогу.

Слушайте, Минск в историю войдёт: что Шахрин выбросил телевизор.

Владимир Шахрин:

Ну, единственный… Больше-то не надо, одного раза достаточно. А нынче и телевизоры не те уже. Что сейчас выбрасывать современные телевизоры: нешто он взорвётся?