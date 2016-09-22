Владимир Шахрин: «Не верю ни в какую идеальную власть, её не существует»

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что Вам доставалось неоднократно. Во всяком случае, вот за эту фразу, которую Вы сказали: «Лучшую власть, чем эта, я не видел». Хотя, понятно, я потом даже читал, что целиком фраза выглядела значительно более глубокой и подразумевала то, что всё было за все времена. Но досталось-то Вам прилично?

Владимир Шахрин:

Это – удивительная вещь, что, действительно, если обрезать… Если я, например, говорю, что у меня огромное количество претензий к существующей власти, я, вообще, не верю ни в какую идеальную власть, её не существует. Ни идеального политического строя, ни идеальной государственной модели управления, ни идеального правительства – не существует, вообще. То есть, вот я с этим смирился внутренне.

Но потом, в конце, я могу сказать: «Но на моём веку, вот я застал немножко там Хрущёва, Брежнева».

И дальше-дальше загибаю, что: «Но, а лучше-то на моём веку не было». И всё. Если оставить только эту фразу, что я лучше не видел, то всё, как бы, с ног на голову переворачивается.