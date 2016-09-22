«Вреда для меня будет больше, чем пользы»: почему у Шахрина нет аккаунтов в соцсетях?

Владимир Владимирович, вот, позвольте такой вопрос: знаете, от человека, который известен, который – известный рок-музыкант, требуется очень многое. Очень часто его просят высказаться по всем поводам и требуют, безусловно, какой-то позиции. Причём, так уж часто получается, что вырываются слова из контекста или просто фраза может быть перевёрнута так, что непонятно, в чью пользу она может быть потом использована. И человек моментально слетает с пьедестала, а ближайшие друзья становятся злейшими врагами. И, так уж сейчас складывается история, что, в общем-то, сильно разделяется общество, порой из-за одной случайно оброненной фразы. Вы думаете о том, что вот иногда проще, наверное, вообще не высказываться?

Владимир Шахрин:

Ну, именно по этой причине у меня нет своих аккаунтов ни в соцсетях, нигде я не сижу, я понимаю, что вреда для меня лично, что проблем от этого Интернет-пространства для меня лично будет гораздо больше, чем пользы. То есть, у нас есть, у группы «Чайф», официальный аккаунт, есть пресс-атташе, кто этим занимается.

Если у меня есть желание сказать что-то всем – я звоню ей, говорю, а она это выкладывает от моего имени на этом всём.

Самому мне вот в сети высказываться – настолько люди по-разному трактуют некие слова…

Но в интервью же от Вас тянут ответы по поводу Вашей позиции о ситуации в Украине, в Донбассе, о войне в Сирии и потом хотят, безусловно, использовать как флаг эти Ваши высказывания.

Владимир Шахрин:

Да. В интервью там немножко другая история. Я сказал сам точно, скорее всего, не переврали, если телевизионное интервью – люди слышат интонацию, видят. Потому что иногда в Интернете – ну там есть, конечно, какие-то вот эти «смайлики» и «лайки», но интонация не очень понятна, с какой интонацией человек говорит эту информацию. А это важная очень вещь, для меня лично.

Во-вторых, здесь я сказал – ну, даже у Вас на сайте это появится – ну, появятся комментарии.

А я же, не вступаю в эту перебранку, не отвечаю. Поэтому через два дня эта лента съехала с новостями, меня в этой нет – люди уже забыли.