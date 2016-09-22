«Он в тот момент не был депутатом, просто пьяное быдло»: как Шахрин стулом с хамством боролся

Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Те, кто Вас знают, знают прекрасно, что Вы – человек с добрым сердцем. Я даже не представляю, чтобы Вы о ком-то плохо высказывались. Владимир Шахрин:

Стараюсь себя сдерживать. Потому что, бывало, скажешь, а потом стыдно через несколько лет. Поэтому я думаю, лучше остановить себя, не давать оценку людям. Как-то какому-то зажравшемуся человеку, который обидел официантку (и был при этом на две головы выше Вас) Вы заехали стулом.

Владимир Шахрин:

Это было в гостинице «Россия». Да, он ещё был депутатом, так скажем, правящей партии, у него значок депутатский был на груди. Но он в данный момент не был депутатом, он был просто пьяное быдло, которое приставало к девчонке, которая ему не может ответить. И он просто был в настолько другой весовой категории от меня… Я-то ему сделал культурно замечание, тихо. А он стал в стойку и вроде со мной драться полез. У меня не было шансов. Это закон улицы, на которой я вырос: бери что попало, черенок от лопаты там, если ты хочешь выиграть. У меня был стул. Я дал ему стулом по башке и прямой удар в челюсть. А он упал. Вот и вся история, собственно. Вот удивительно, Вы же росли в достаточно, наверное, непростых условиях. Как Вы сами пишете в своих песнях: «Псы с городских окраин», однако, Вы хамство считаете чуть ли не одним из самых главных качеств, которые Вы не приемлете в человеке. И вот Вы придумали, по-моему, один из первых и расклеивали на автомашинах эти плакаты: «Автохамло»? Владимир Шахрин:

Да, вот это были маленькие, замечу, не большие во всё стекло, а маленькие такие оранжевые меточки.