Зачем на правобережье Припяти ставят ёлку в феврале? Рассказываем об уникальном проекте «НеОБЫЧАЙные деревни»
Новости Беларуси. В каждом белорусском селе есть своя изюминка. Например, деревня Дзержинск Лельчицкого района славится своими бортниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кто наряжает елку в середине февраля, тот житель небольшой деревушки Новое Полесье на правобережье Припяти. Полешуки сохранили уникальный обряд, который из года в год, как и их далекие предки, повторяют на праздник Сретение.
Нина Полын, житель деревни Новое Полесье:
Зямелька павінна расцвісці. А кветачкі – гэта жаданні.
Эта елочка под охраной государства. Обрядовые песни Нового Полесья признаны нематериальным наследием нации.
Необычно, самобытно, по-белорусски «цяпло и шчыра» – амбициозную задачу собрать воедино калейдоскоп традиций и обрядов взялись журналисты Издательского дома «Беларусь сегодня». Проект «НеОБЫЧАЙные деревни» символично стартовал в Год малой родины.
Виктор Чамковский, ведущий редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Конечно, мы не первые, кто рассказывает об этих обрядах и деревнях. И я надеюсь, что мы не поставим точку. Очень хотелось бы, чтобы этот проект привлекал внимание людей, которые не знают ничего об обрядах, чтобы они заинтересовались ими. И в этом его ценность: мы покажем изнутри, как это происходит.
Они создают летопись вековых традиций в цифровом качестве: добывают мед из бортей, «цягнут Каляду на дуба», запекают «кота в печи».
Фотографы, операторы, журналисты, продюсеры работают для того, чтобы любой желающий мог погрузиться в глубину тысячелетней белорусской культуры, как говорится, в один клик.
Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня»:
У нас в планах, помимо того что уже создано 10 страниц о различных обрядах и традициях, которые существуют, это обрастание проекта какими-то дополнительными небольшими мини-проектами. Это может быть необычная кухня, необычное ткачество. И вот эти детали создают образ деревни, которая нам близка всем с детства.
На сайте проекта «НеОБЫЧАЙные деревни» – самое интересное, что удалось увидеть журналистам за последние полгода. И это лишь малая часть того, что еще предстоит сделать.
Александр Добриян, корреспондент:
Обыкновенных деревень не бывает. Каждая белорусская деревня необычайная. В этом журналисты Издательского дома «Беларусь сегодня» убеждают своих зрителей и читателей каждый день.
Светлана Галузо – одна из самых молодых участников большой команды, работающей над проектом. Молодой журналист каждый день открывает для себя Беларусь и щедро делится этими удивительными открытиями.
Светлана Галузо, специальный корреспондент Издательского дома «Беларусь сегодня»:
Больше всего долгожителей в Витебской области. Даже Владимир Короткевич писал, что самая большая их концентрация сосредоточена в Поставском, Глубокском и Шумилинском районах.
Я увидела разную белорусскую деревню и разных ее жителей. Я увидела, что белорусские люди очень душевные, скромные, гостеприимные и трудолюбивые.
Благодаря журналистам и современным технологиям сегодня многое можно увидеть, не выходя из дому. Сюжеты об уникальной белорусской культуре смотрят люди по всему миру. Однако для жителей самой Синеокой проект «НеОБЫЧАЙные деревни» – это, безусловно, призыв к действию: путешествовать и узнавать свою, такую удивительную малую Родину.
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