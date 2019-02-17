Зачем на правобережье Припяти ставят ёлку в феврале? Рассказываем об уникальном проекте «НеОБЫЧАЙные деревни»

Новости Беларуси. В каждом белорусском селе есть своя изюминка. Например, деревня Дзержинск Лельчицкого района славится своими бортниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто наряжает елку в середине февраля, тот житель небольшой деревушки Новое Полесье на правобережье Припяти. Полешуки сохранили уникальный обряд, который из года в год, как и их далекие предки, повторяют на праздник Сретение.

Нина Полын, житель деревни Новое Полесье:

Зямелька павінна расцвісці. А кветачкі – гэта жаданні. Эта елочка под охраной государства. Обрядовые песни Нового Полесья признаны нематериальным наследием нации.

Необычно, самобытно, по-белорусски «цяпло и шчыра» – амбициозную задачу собрать воедино калейдоскоп традиций и обрядов взялись журналисты Издательского дома «Беларусь сегодня». Проект «НеОБЫЧАЙные деревни» символично стартовал в Год малой родины.

Виктор Чамковский, ведущий редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:

Конечно, мы не первые, кто рассказывает об этих обрядах и деревнях. И я надеюсь, что мы не поставим точку. Очень хотелось бы, чтобы этот проект привлекал внимание людей, которые не знают ничего об обрядах, чтобы они заинтересовались ими. И в этом его ценность: мы покажем изнутри, как это происходит. Они создают летопись вековых традиций в цифровом качестве: добывают мед из бортей, «цягнут Каляду на дуба», запекают «кота в печи».

Фотографы, операторы, журналисты, продюсеры работают для того, чтобы любой желающий мог погрузиться в глубину тысячелетней белорусской культуры, как говорится, в один клик.

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня»:

У нас в планах, помимо того что уже создано 10 страниц о различных обрядах и традициях, которые существуют, это обрастание проекта какими-то дополнительными небольшими мини-проектами. Это может быть необычная кухня, необычное ткачество. И вот эти детали создают образ деревни, которая нам близка всем с детства.

На сайте проекта «НеОБЫЧАЙные деревни» – самое интересное, что удалось увидеть журналистам за последние полгода. И это лишь малая часть того, что еще предстоит сделать.

Александр Добриян, корреспондент:

Обыкновенных деревень не бывает. Каждая белорусская деревня необычайная. В этом журналисты Издательского дома «Беларусь сегодня» убеждают своих зрителей и читателей каждый день.

Светлана Галузо – одна из самых молодых участников большой команды, работающей над проектом. Молодой журналист каждый день открывает для себя Беларусь и щедро делится этими удивительными открытиями.