«Отдала всю себя, с 83-го года работаю с японцами». Народная артистка Беларуси Клара Малышева – об Ордене Восходящего солнца

Новости Беларуси. Белорусский балет покорил Японию. Одной из высших наград этого государства – Орденом Восходящего солнца от имени Императора – отмечена преподаватель колледжа хореографии Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так высоко оценили вклад народной артистки Беларуси в воспитание японских артистов балета и за способствование укреплению сотрудничества между Минском и Токио.

О культурной дипломатии – материал корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.

Сегодня в зале хореографического колледжа не то что не было свободных мест – он буквально утопал в бесконечных ярких овациях. Всё для нее – любимого преподавателя Клары Малышевой, а теперь еще и кавалера Ордена Восходящего солнца.

Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии

Орден присужден лично Императором Японии. Эта одна из высших наград государства. Ее учредили еще в середине XIX века. Изначально, ее удостаивались только мужчины. А с 2003 года такое высокое признание может получить и женщина за выдающиеся заслуги.