«Отдала всю себя, с 83-го года работаю с японцами». Народная артистка Беларуси Клара Малышева – об Ордене Восходящего солнца
Новости Беларуси. Белорусский балет покорил Японию. Одной из высших наград этого государства – Орденом Восходящего солнца от имени Императора – отмечена преподаватель колледжа хореографии Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так высоко оценили вклад народной артистки Беларуси в воспитание японских артистов балета и за способствование укреплению сотрудничества между Минском и Токио.
О культурной дипломатии – материал корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.
Сегодня в зале хореографического колледжа не то что не было свободных мест – он буквально утопал в бесконечных ярких овациях. Всё для нее – любимого преподавателя Клары Малышевой, а теперь еще и кавалера Ордена Восходящего солнца.
Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии
Орден присужден лично Императором Японии. Эта одна из высших наград государства. Ее учредили еще в середине XIX века. Изначально, ее удостаивались только мужчины. А с 2003 года такое высокое признание может получить и женщина за выдающиеся заслуги.
Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси:
Она помогала нам развивать уровень балета.
Орден в форме солнца символизирует неиссякаемую энергию. Именно ею Клара Малышева заряжала со сцены будучи еще примой Большого театра оперы и балеты. Ее Эсмеральда, Жизель…
Сергей Пестехин, заслуженный артист Беларуси:
Яркая на сцене, энергичная, эмоциональная. Она заряжала энергией и нас, партнеров, и зрителей в зале.
После успешной карьеры артиста она поставила цель передать эстафету мастерства. Ее воспитанники сегодня солисты главных сцен не только страны. Вот уже четыре десятка лет она учит японских студентов искусству танца.
Рээ Исакава мечтала с детства быть балериной – это престижно. Сегодня профессионализму учится в минском колледже.
Рээ Исакава, студентка:
Педагоги хорошие. Есть не только урок классического танца, но и народный и дуэт. И это очень хорошо.
Еще в далеких 70-х прошлого века во время гастролей Русского балета страна Восходящего солнца воспылала любовью к классическим па. И поставила цель вырастить свою плеяду «лебедей». Традиционные кимоно стали менять на пышные пачки. Скептики уверяли – не получится. Здесь рост играет важную роль. Клара Малышева всем доказала: было бы желание учится языку. И местному столовому этикету, ведь едят в Японии палочками.
Клара Малышева, народная артистка Беларуси:
Не очень удобно, но получилось.
Пока она училась искусству владения палочками, японские артисты под ее руководством уверено становились на пуанты. Сегодня ее по праву называют основателем классического балета страны Восходящего солнца.
Клара Малышева:
Настолько мне необычно и настолько не по себе получать награду – Орден Восходящего солнца. Когда я пришла в себя, думаю: действительно, я же отдала всю себя, с 83-го года работаю с японцами.
Весьма символично: во время концерта по случаю награждения на сцене белорусы и японцы кружатся в одном ритме. Такая вот культурная дипломатия.