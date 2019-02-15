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«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»

15 февраля 2019 08:48
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Новости Беларуси. В Национальном историческом музее открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-1

Экспозиция включает в себя уникальные артефакты католических храмов. Их собирали в течение года. Некоторым из экспонатов больше 200 лет.

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-4

Цель выставки – показать наследие католичества в Беларуси.

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-7

Надежда Бука, куратор выставки «Сакральная культура костёлов Беларуси»:
Рабочая группа, учёные ездили в научные экспедиции и собирали эти экспонаты по костёлам Беларуси. Это костёл в Рубежевичах, костёл Матери Божьей Будславской. Также очень много экспонатов передал костёл, который находится на Золотой Горке в Минске. Эти вещи – они уникальны тем, что эти вещи намоленные. И после того, как выставка закончится, они вернутся опять в приходы и будут служить для мессы.

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-10

На выставке можно увидеть и редкие иконы. Экспозиция продлится до 20 марта.

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-13

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-15

«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»-17

# Выставки в Минске # Культура # Надежда Бука # Фотофакт

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