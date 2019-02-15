«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»

Новости Беларуси. В Национальном историческом музее открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальном историческом музее открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция включает в себя уникальные артефакты католических храмов. Их собирали в течение года. Некоторым из экспонатов больше 200 лет.
Цель выставки – показать наследие католичества в Беларуси.
Надежда Бука, куратор выставки «Сакральная культура костёлов Беларуси»:
Рабочая группа, учёные ездили в научные экспедиции и собирали эти экспонаты по костёлам Беларуси. Это костёл в Рубежевичах, костёл Матери Божьей Будславской. Также очень много экспонатов передал костёл, который находится на Золотой Горке в Минске. Эти вещи – они уникальны тем, что эти вещи намоленные. И после того, как выставка закончится, они вернутся опять в приходы и будут служить для мессы.
На выставке можно увидеть и редкие иконы. Экспозиция продлится до 20 марта.