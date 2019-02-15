«Уникальны тем, что вещи намоленные». В Минске открылась выставка «Сакральная культура костёлов Беларуси»

Надежда Бука, куратор выставки «Сакральная культура костёлов Беларуси»:

Рабочая группа, учёные ездили в научные экспедиции и собирали эти экспонаты по костёлам Беларуси. Это костёл в Рубежевичах, костёл Матери Божьей Будславской. Также очень много экспонатов передал костёл, который находится на Золотой Горке в Минске. Эти вещи – они уникальны тем, что эти вещи намоленные. И после того, как выставка закончится, они вернутся опять в приходы и будут служить для мессы.