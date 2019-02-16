Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии

Новости Беларуси. Белорусский балет покорил Японию. Одной из высших наград этого государства – Орденом Восходящего солнца от имени Императора – отмечена преподаватель колледжа хореографии Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так высоко оценили вклад народной артистки Беларуси в воспитание японских артистов балета и за способствование укреплению сотрудничества между Минском и Токио.

Орден присужден лично Императором Японии. Эта одна из высших наград государства. Ее учредили еще в середине XIX века.