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Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии

16 февраля 2019 12:03
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Новости Беларуси. Белорусский балет покорил Японию. Одной из высших наград этого государства – Орденом Восходящего солнца от имени Императора – отмечена преподаватель колледжа хореографии Клара Малышева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии-1

Так высоко оценили вклад народной артистки Беларуси в воспитание японских артистов балета и за способствование укреплению сотрудничества между Минском и Токио.

Орден присужден лично Императором Японии. Эта одна из высших наград государства. Ее учредили еще в середине XIX века.

Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии-4

Белорусского хореографа Клару Малышеву наградили Орденом Восходящего солнца от имени Императора Японии-6

# Балет # Культура # Фотофакт

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