Зачем Анисимов берёт на интервью и важные встречи дирижёрскую палочку?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист Беларуси, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов.

Зачем на интервью Вы держите дирижёрскую палочку? Это какая-то символическая палочка?

Александр Анисимов, народный артист Беларуси:

Я за неё держусь. Честно говоря, я почти всегда, если я забуду на интервью или на какую-то передачу, или на какую-то важную встречу палочку, я начинаю немножко нервничать.

Но это – good luck, можно сказать.

О новом сезоне в Большом театре и цветных дирижёрских палочках. Большое интервью Александра Анисимова