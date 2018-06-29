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Зачем Анисимов берёт на интервью и важные встречи дирижёрскую палочку?

29 июня 2018 09:16
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист Беларуси, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов.

Зачем на интервью Вы держите дирижёрскую палочку? Это какая-то символическая палочка?

Александр Анисимов, народный артист Беларуси:
Я за неё держусь. Честно говоря, я почти всегда, если я забуду на интервью или на какую-то передачу, или на какую-то важную встречу палочку, я начинаю немножко нервничать.

Но это good luck, можно сказать.

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# Музыкальное искусство # Культура # Александр Анисимов # Фотофакт # Музыка

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