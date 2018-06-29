Александр Анисимов рассказал, почему никто не любит разговорчивых дирижёров

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист Беларуси, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов.

Вы дирижировали оркестром Монсеррат Кабалье, затем симфоническим оркестром Ирландии. Кроме языка музыки, Вы ещё какими-нибудь языками владеете? Как Вы общаетесь с музыкантами?

Александр Анисимов, народный артист Беларуси:

Я сначала в консерватории, а потом в аспирантуре изучал немецкий язык. Но потом я понял, что этот язык, вряд ли, будет мне в помощь в моей интернациональной карьере, и я перешёл на английский.

С английским мне как-то проще, и я этим языком владею.

Это относится не только к тем коллективам, которые вы сейчас перечислили, я же работал и в Америке, и в Австрии, и в Токио, и в Южной Корее, и везде это, в общем, помогало. Но я начинал с того, что, вообще, ни слова не говорил, и это всегда удивляло, даже восхищало моих менеджеров, потому что они говорили: «Как же они с тобой играют, как же они тебя понимают?!» Я всё рассказываю руками, и они очень не любят разговорчивых дирижеров. Это не только на Западе, это везде, чем меньше ты говоришь, тем оно лучше для дела.

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