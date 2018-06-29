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«Прозвучат два монументальных сочинения, непростых в воплощении»: необычный концерт откроет сезон в Большом театре

29 июня 2018 09:15
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист Беларуси, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов.

Расскажите подробнее про концерт «Чайковский-гала».

Александр Анисимов, народный артист Беларуси:
Это торжественный концерт, потому что это – открытие сезона.

Он по формату не очень обычный.

Прозвучит не одно монументальное или крупное сочинение в программе, а рядом какие-то, предположим, выступают солисты или миниатюры, а два крупных монументальных сочинения, то есть, две симфонии. Обе они очень популярные, непростые в воплощении. Я очень надеюсь, что это будет интересно для публики и для оркестра.

Какие произведения там прозвучат?

Александр Анисимов:
Четвертая и пятая симфонии Чайковского – это хиты практически.

О новом сезоне в Большом театре и цветных дирижёрских палочках. Большое интервью Александра Анисимова

# Музыкальные события в Минске # Культура # Александр Анисимов # Фотофакт # Музыка

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