О новом сезоне в Большом театре и цветных дирижёрских палочках. Большое интервью Александра Анисимова

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный артист Беларуси, главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь – Александр Анисимов.

25 лет Вы отдали службе в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Потом поднимали симфонический оркестр в Белгосфилармонии, а теперь снова возвращаетесь в Большой.

Александр Анисимов, народный артист Беларуси:

Приглашение есть, я его принимаю и очень надеюсь, что мне хватит энергии и сил. Моя страсть и желание быть близко к опере и балету, похоже, она будет удовлетворена.

«Прозвучат два монументальных сочинения, непростых в воплощении»: необычный концерт откроет сезон в Большом театре

В одном из своих интервью Вы сказали, что «нигде не повторяетесь в составлении драматургии программы». А как в театрах с этим?

Александр Анисимов:

Театр – это специфика, ведь там же премьера и там идёт прокат этого спектакля, поэтому момент повторения заложен в этой схеме, конструкции. И ничего плохого в этом нет, хотя каждый спектакль, я думаю, не должен быть похож один на другой, по идее. Но у меня практически так и бывает.

Александр Анисимов рассказал, почему никто не любит разговорчивых дирижёров

Какие-то ноу-хау в Большом театре оперы и балета ожидаются после Вашего прихода?

Александр Анисимов:

Это рано говорить об этом, потому что, во-первых, есть хороший такой перспективный план у театра, есть близкие планы. А что касается каких-то идей, конечно, они у меня есть, я обязательно с ними поделюсь. С руководителями театра, если это их заинтересует, то мы будем все вместе работать над ними.

Зачем Анисимов берёт на интервью и важные встречи дирижёрскую палочку?

Какими языками владеет дирижёр? Зачем нужны разноцветные дирижёрские палочки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.