«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

Новости Беларуси. Масштабная презентация белорусской книги в новом формате. 15 июня в Мирском замке прошли так называемые «Книжные встречи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 ведущих издательств и 100 авторов представили как новинки-2019, так и издания прошлых лет.

Презентации и встречи с читателями проходили сразу на 3 площадках. Понравившуюся книгу можно было приобрести с автографом автора, что делало покупку ещё более ценной.

Как показал праздник, белорусская книга вызывает неподдельный интерес у читателей. Причём не только в нашей стране. Свидетельством тому, например, книжные выставки во Львове и Киеве.

Ирина Даневская, писатель (Украина):

За белорусской книгой на «Арсенале» стоит очередь, её прекрасно покупают. Когда человек открывает – «о, а я могу это прочесть и понять, что там написано». Классику все знаем, Алексиевич, понятное дело, все знаем, все читаем. Современным у вас появился Бахаревич Ольгерт «Собаки Европы», «Мои 90-ые» были представлены на Львовском форуме.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Вельмі важна, што гэта праводзіцца ў перыяд правядзення ІІ Еўрапейскіх гульняў, бо гэта паказвае магчымасці Беларусі, што не толькі на спаборніцтвы могуць прыйсці, але і пасля спаборніцтваў паглядзець розныя пляцоўкі і пабачыць, што мы дастаткова выразна асветніцкая краіна, што у нас ёсць шмат кніг, ёсць усе магчымасці, каб паказаць праз кнігу здабыткі нашай краіны.