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В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

15 июня 2019 18:19
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Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-1
В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-2

Минская ратуша вспомнила времена знатных панов, шляхты и польской удали. Здесь прошёл масштабный праздник культуры нашей западной соседки. Открылся он со знаменитого «Краковского Лайконика» – известного на весь мир карнавального представления.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-4
В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-5

Открытием карнавал стал не только для минчан. Так получилось, что посол Польши в Беларуси тоже впервые увидел это грандиозное шоу в нашей столице.

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
Я сам из Варшавы, поэтому я первый раз в жизни увижу это здесь, в Минске. Но уже видно, что будет очень красиво.

 

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-7

От средневековья до 21 века не так далеко. Сразу после карнавала – выступление знаменитой на весь мир группы Golden Life. Их песни стали саундтреками к десяткам популярных фильмов. Теперь звучат над Верхним городом.
А затем – вновь в глубину истории. Перед зрителями оживают события Грюнвальдской битвы.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-9
В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-10

А после боя – пир и танцы.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-12

Григорий Азарёнок, СТВ:
Национальная культура это не только песни или танцы, но и, конечно же, кухня. Поляки на весь мир известны своим мясом по-пански. Его секрет в особом маринаде, который готовится с помощью грушевого сока, горчицы, мёда и различных специй.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-14

Торговых точек – более десятка. Организаторы постарались, чтобы праздник каждому пришёлся по вкусу.

В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши-16

Всего за день прошло более десятка различных мероприятий на любой вкус. Кто-то восхитился симфониями Станислава Монюшко в исполнении академической капеллы Польши, кто-то съездил в «Академкнигу» пообщаться с автором бестселлеров Янушем Леоном Вишневским. Хорошее настроение не обошло никого.

Ну а в следующую субботу эстафету у вельможных панов перенимают сэры и лорды. Здесь же в Верхнем городе пройдёт День национальной культуры Великобритании.

# Праздники # Артур Михальский # Григорий Азарёнок

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