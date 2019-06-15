В чём секрет мяса по-пански, и что такое «Краковский Лайконик»? Репортаж СТВ с Дня Польши

Новости Беларуси. Рыцарские бои, выступления музыкантов, шляхетные угощения и произведения искусства. 15 июня в Верхнем городе – фестиваль национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская ратуша вспомнила времена знатных панов, шляхты и польской удали. Здесь прошёл масштабный праздник культуры нашей западной соседки. Открылся он со знаменитого «Краковского Лайконика» – известного на весь мир карнавального представления.





Открытием карнавал стал не только для минчан. Так получилось, что посол Польши в Беларуси тоже впервые увидел это грандиозное шоу в нашей столице. Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:

Я сам из Варшавы, поэтому я первый раз в жизни увижу это здесь, в Минске. Но уже видно, что будет очень красиво.





От средневековья до 21 века не так далеко. Сразу после карнавала – выступление знаменитой на весь мир группы Golden Life. Их песни стали саундтреками к десяткам популярных фильмов. Теперь звучат над Верхним городом.

А затем – вновь в глубину истории. Перед зрителями оживают события Грюнвальдской битвы.

А после боя – пир и танцы.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Национальная культура это не только песни или танцы, но и, конечно же, кухня. Поляки на весь мир известны своим мясом по-пански. Его секрет в особом маринаде, который готовится с помощью грушевого сока, горчицы, мёда и различных специй.

Торговых точек – более десятка. Организаторы постарались, чтобы праздник каждому пришёлся по вкусу.