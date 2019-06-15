Известная рок-группа выступит на Дне Польши

Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши западные соседи подготовили масштабную развлекательную программу. Хедлайнером стала известная на весь мир группа Golden Life, её выступление у ратуши обещает собрать множество любителей классического рока.

Ещё одно заметное событие – карнавальное шествие «Краковский лайконик», занесённое в список культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в программе более десятка различных мероприятий – это игры, конкурсы, выставки и квесты.

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:

Видно, что будет красиво, эти наряды, так они идут, играют. Будет как в сказке. Будет очень много музыки, и литературные места, и главное – для детей. Можно приходить семьями.