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Известная рок-группа выступит на Дне Польши

15 июня 2019 14:52
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Новости Беларуси. В Верхнем городе продолжается праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши-1

Наши западные соседи подготовили масштабную развлекательную программу. Хедлайнером стала известная на весь мир группа Golden Life, её выступление у ратуши обещает собрать множество любителей классического рока.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши-4

Известная рок-группа выступит на Дне Польши-6

Ещё одно заметное событие – карнавальное шествие «Краковский лайконик», занесённое в список культурного наследия ЮНЕСКО. Всего в программе более десятка различных мероприятий – это игры, конкурсы, выставки и квесты.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши-9

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси:
Видно, что будет красиво, эти наряды, так они идут, играют. Будет как в сказке. Будет очень много музыки, и литературные места, и главное – для детей. Можно приходить семьями.

Известная рок-группа выступит на Дне Польши-12

На празднике также можно познакомиться с особенностями национальной кухни Польши. В Верхнем городе развернули с десяток торговых точек. Продлится фест до самого вечера. Ну а в следующую субботу эстафету примут англичане. У ратуши пройдёт День культуры Великобритании.

# Беларусь-Польша # Культура # Артур Михальский # Фотофакт

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