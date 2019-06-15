«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польши в Минске

В Верхнем городе уже встречают гостей. Здесь их ждет настоящий карнавал эмоций с выступлениями музыкантов, уличных артистов и циркачей. У стен городской ратуши работает съемочная группа СТВ. Григорий Азарёнок сейчас на прямой связи со студией.

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