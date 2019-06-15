Прямой эфир

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польши в Минске

15 июня 2019 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польши в Минске-1

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польши в Минске-3

В Верхнем городе уже встречают гостей. Здесь их ждет настоящий карнавал эмоций с выступлениями музыкантов, уличных артистов и циркачей. У стен городской ратуши работает съемочная группа СТВ. Григорий Азарёнок сейчас на прямой связи со студией.

Подробнее – в видеоматериале

# Праздники # Культура # Артур Михальский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня
14 июня 2019 18:56

День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»
14 июня 2019 08:03

«Казимир Малевич вырос из орнамента, из знака и символа». В Минске впервые показали картину «Человек с лопатой»

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур
12 июня 2019 17:32

В Несвижском районе прошёл пленэр по изготовлению деревянных скульптур