Юлия Быкова: «С Тиночкой Кароль мы замечательно очень провели 10 минут за кулисами, репетируя наш номер»

В 2019 году масштабное мероприятие, которое ежегодно проводится на малой Родине нашего Президента – в агрогородке Александрия Шкловского района, отметило юбилей – 10 лет. Главным подарком для Александрии стал большой гала-концерт с выступлением творческих коллективов со всех регионов Беларуси и известных звезд. Так, в этом году на сцену Александрии поднялись Лев Лещенко, Тина Кароль, Александр Солодуха, Алена Ланская и многие другие исполнители.

У нас в гостях автор песен и исполнитель Юлия Быкова, талантливая солистка группы «Аура», которая выступила вместе с украинской певицей, актрисой и телеведущей Тиной Кароль. Юлия, поделитесь своими впечатлениями от выступления на этой сцене. «Впечатления от самого концерта – действительно, это искрометная энергетика живого концерта»

Юлия Быкова, певица:

Тут впечатления не только от выступления, впечатления еще и от подготовки, потому что готовили мы этот концерт не менее полугода. Все было сыграно вживую музыкантами. Все репетировали, приезжали наши звезды заслуженные, народные репетировать в студию. Подготовка была мощная. Естественно, и постановки были, и контент был. Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси

Впечатления от самого концерта – действительно, это искрометная энергетика живого концерта, это очень важно и для зрителей, и для артистов. Потому что когда ты – чего греха таить – работаешь под плюс, ты не можешь принести уже ничего в это произведение. И зрители не могут уже ничего другого почувствовать. Мне иногда даже непонятно: зачем платить деньги и идти на концерт, когда ты можешь дома на любом носителе найти это произведение и прослушать его миллион раз. А на концерт мы идем за энергетикой. Здесь была эта энергетика. «С Тиночкой Кароль мы замечательно очень провели 10 минут за кулисами, репетируя наш номер» Была отдача зала и отдача артиста залу. С Тиночкой Кароль мы замечательно очень провели 10 минут за кулисами, репетируя наш номер. Конечно, готовить мы его начали заранее, выбрали песню. Но лично мы смогли порепетировать действительно только за кулисами. У нас было очень мало времени. Нужно было много технических вопросов каких-то уладить. «Настоящий артист работает в любых условиях»

Такой серьезный дуэтный номер и только перед выступлением встретились? Юлия Быкова:

Номер действительно серьезный. Настоящий артист работает в любых условиях. Мы с Тиной встретились буквально за 10 минут до саундчека. Обсудили, с музыкантами собрались, сделали. Мне кажется, получилась замечательная работа совместная. «Мы с ней решили сделать две народные песни, причем сделать их одномоментно» Как вы сработались с Тиной и кому пришла идея создания этого номера?

Юлия Быкова:

Конечно, я знала о существования Тины Кароль. Это одна из моих любимых вокалисток. Помимо замечательной личной харизмы, это очень крутая вокалистка. И коль скоро у нас было приглашение приехать на праздник в Александрию, почему бы не сделать такой номер, который объединил бы две национальные культуры, которые очень сильно близки? Мы с ней решили сделать две народные песни, причем сделать их одномоментно: не то что я вышла – спела, она вышла – спела, поклонились и ушли. Мы их объединили. Если вы видели этот номер, там гармонии перетекают друг в друга, певания перетекают друг в друга, то есть там очень все близко. «Эта идея и у Тины очень большой отклик нашла – она с радостью согласилась» Эта идея, мне кажется, и у Тины очень большой отклик нашла – она с радостью согласилась, и у нас. Думаю, и зрители тоже были довольны. «Славянский базар» – это такой уже бренд, который цветет, растет» Поговорим о «Славянском базаре». Насколько в этом году там было интересно?

Юлия Быкова:

Мы участвовали в церемонии открытия «Славянского базара». Это всегда очень грандиозное событие. Прониклись атмосферой очень хорошо. Я в восторге от Витебска, в восторге от жителей, в восторге от города. Конечно, «Славянский базар» – это такой уже бренд, который цветет, растет. «У нас была плотная концертная деятельность, теперь перетекает уже в авторскую работу» Может быть у вас уже есть планы на будущее: какие проекты, необычные дуэты, с какими артистами сейчас сотрудничаете? Юлия Быкова:

До новой студии добраться мы мечтаем, наверное, уже второй месяц. Это большое счастье, когда у тебя есть где репетировать и не надо скитаться, искать. Сейчас у нас была плотная концертная деятельность, теперь перетекает уже в авторскую работу. Лежит уже много написанных песен, которые мы не реализовали. Реализовывали альбом, который мы уже издали, он называется «Куточак Беларусі». Концертный его вариант был представлен в Александрии. И по этому большому концерту мы будем делать тур. Для меня радость, когда зрители приходят послушать тебя А есть концертная площадка, на которой вы хотели бы выступить?