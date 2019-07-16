Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год

Сосо Павлиашвили, певец (Грузия, Россия):

Праздник музыки. Их очень мало на самом деле. Может быть, два раза, три раза в год, а нужно, чтобы было 100 раз, 300 раз, 500 раз – в день несколько раз. Потому что музыка объединяет людей, а это самое главное.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный