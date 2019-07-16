Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Melovin, певец (Украина):
– Скажите, у вас, говорят, горел на «Евровидении» рояль.
– Да.
– А сегодня что горит?
– А сегодня горит сердце. Максимально горит, правда, потому что для меня большая честь выступать на этом фестивале. Я был сегодня впервые здесь, и в этом городе впервые. И я не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный. Его надо изучать, и не одним днем.
В 2019 году многое происходило на «Славянском базаре» впервые: китайский цирк и балет на льду, самый романтический флешмоб – поцелуев на Пушкинском мосту, чемпионат по автозвуку.
Пять тысяч иностранных гостей воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.
Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год