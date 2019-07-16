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Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

16 июля 2019 08:16
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Новости Беларуси. В Витебске отгремели фанфары «Славянского базара». Торжественное закрытие международного форума искусств состоялось 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный-1

Melovin, певец (Украина):
– Скажите, у вас, говорят, горел на «Евровидении» рояль.
– Да.
– А сегодня что горит?
– А сегодня горит сердце. Максимально горит, правда, потому что для меня большая честь выступать на этом фестивале. Я был сегодня впервые здесь, и в этом городе впервые. И я не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный. Его надо изучать, и не одним днем.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный-4

В 2019 году многое происходило на «Славянском базаре» впервые: китайский цирк и балет на льду, самый романтический флешмоб – поцелуев на Пушкинском мосту, чемпионат по автозвуку.

Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный-7

Пять тысяч иностранных гостей воспользовались уникальной возможностью приехать на фестиваль без визы.

Сосо Павлиашвили на «Славянском базаре»: Праздник музыки. Их очень мало, а нужно, чтобы было 300 раз в год

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Melovin # Фотофакт

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