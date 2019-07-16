Melovin: Не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный

Melovin, певец (Украина):

– Скажите, у вас, говорят, горел на «Евровидении» рояль.

– Да.

– А сегодня что горит?

– А сегодня горит сердце. Максимально горит, правда, потому что для меня большая честь выступать на этом фестивале. Я был сегодня впервые здесь, и в этом городе впервые. И я не могу понять пока что даже, что для меня означает Витебск, потому что он слишком особенный. Его надо изучать, и не одним днем.