Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси
Новости Беларуси. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух языках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье
Тина Кароль – народная артистка Украины, в Александрии пела и в 2018 году. Судя по тому, что вернулась, этот уголок Беларуси для нее стал еще одним домом.
Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье