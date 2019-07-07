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Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси

07 июля 2019 18:55
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Новости Беларуси. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух языках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси-1

Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси-3

Тина Кароль – народная артистка Украины, в Александрии пела и в 2018 году. Судя по тому, что вернулась, этот уголок Беларуси для нее стал еще одним домом.

Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье

Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси-6

Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси-8

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

# Купалье # Культура # Тина Кароль # Фотофакт

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Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

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Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье