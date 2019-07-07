Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси

Новости Беларуси. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух языках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье