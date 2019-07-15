Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Новости Беларуси. Разрешена главная интрига «Славянского базара». Распределены места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, «Гран-при» международного форума уезжает в Казахстан. Его обладатель – Адильхан Макин.

Грузия и Израиль набрали одинаковое количество балов. Но, по условиям конкурса, первое место не делится. Поэтому жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах и сделать свой выбор. Таким образом, первая премия у Грузии, второе место разделили Беларусь и Израиль, третье – у исполнителей из России и Украины.