Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»

Новости Беларуси. Разрешена главная интрига «Славянского базара». Распределены места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, «Гран-при» международного форума уезжает в Казахстан. Его обладатель – Адильхан Макин.
Грузия и Израиль набрали одинаковое количество балов. Но, по условиям конкурса, первое место не делится. Поэтому жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах и сделать свой выбор. Таким образом, первая премия у Грузии, второе место разделили Беларусь и Израиль, третье – у исполнителей из России и Украины.
Адильхан Макин, обладатель «Гран-при» Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Три года я шел к этой победе, три года подряд я участвовал на отборочном туре у нас, в Казахстане. На третий год я попал сюда наконец-таки. Еще и под третьим номером выступал. Хорошо, что не третье место.
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Финальное шоу «Славянского базара» еще впереди. Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен: Ирина Дорофеева, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Ольга Бузова и другие. В программе также премьера песни Софии Ротару, которую приготовили специально для «Славянского базара».
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