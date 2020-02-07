«Он всегда думал о душе». Театральный мир простился с режиссёром Борисом Луценко

Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссером Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушел на 83 году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Иванович поставил больше сотни спектаклей, в том числе и за рубежом. Работал со многими театрами. Но поистине театральным домом для него стал Русский драматический. Именно на сцене «Горьковского» он поставил свои самые известные спектакли: «Макбет», «Гамлет», «Трехгрошовая опера».

Выходил на сцену и сам в легендарной постановке «Он и она». В последний путь гениального режиссера 7 февраля провожали его коллеги, ученики, зрители. Поклонники его таланта говорят о нем не иначе как «ушла эпоха».

Игорь Бояринцев, режиссер:

Печальная дата для нас как для учеников Бориса Ивановича, для деятелей театра. Борис Иванович Луценко – целая эпоха в становлении нового белорусского театра. Его режиссура отличалась яркой зрелищностью, театральностью, хорошим вкусом, высотой философского осмысления любых спектаклей.