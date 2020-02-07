Гонорар решает всё? Юлия Шпилевская в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Юлия Шпилевская: Мне в жизни не легко, а в кадре легко.

Вадим Щеглов: Вам легко расплакаться в кадре?

Юлия Шпилевская, зас л уженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ: Работа над даром Божьим.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Талант – это дар Божий или работа над собой?

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Последний спектакль, на который Вы ходили?

Юлия Шпилевская:

Наверное, это был мой спектакль.

Вадим Щеглов:

Гонорар решает всё?

Юлия Шпилевская:

Нет.

Вадим Щеглов:

Вы верите в судьбу?

Юлия Шпилевская:

Да.

Вадим Щеглов:

Решение, которое далось Вам с наибольшим трудом?

Юлия Шпилевская:

Выйти замуж.

Вадим Щеглов:

С кем из мировых режиссёров Вы бы хотели поработать? Юлия Шпилевская:

Наверное, с каким-нибудь французом.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Юлия Шпилевская:

Это жизнь.

Также в интервью Юлия Шпилевская рассказала:

– чем похожи «Павлинка» и «Баба-бомба» из клипа группы «Ленинград»

– как попала на СТВ и каково быть ведущей «Славянского базара»

– о сыне и муже

– как следит за собой и что ест

Кроме того, своё мнение об актрисе высказали Николай Пинигин и Павел Харланчук.

Смотрите 9 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.