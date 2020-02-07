Гонорар решает всё? Юлия Шпилевская в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Талант – это дар Божий или работа над собой?
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Работа над даром Божьим.
Вадим Щеглов:
Кино или театр?
Юлия Шпилевская:
Театр.
Вадим Щеглов:
Вам легко расплакаться в кадре?
Юлия Шпилевская:
Мне в жизни не легко, а в кадре легко.
Вадим Щеглов:
Последний спектакль, на который Вы ходили?
Юлия Шпилевская:
Наверное, это был мой спектакль.
Вадим Щеглов:
Гонорар решает всё?
Юлия Шпилевская:
Нет.
Вадим Щеглов:
Вы верите в судьбу?
Юлия Шпилевская:
Да.
Вадим Щеглов:
Решение, которое далось Вам с наибольшим трудом?
Юлия Шпилевская:
Выйти замуж.
Вадим Щеглов:
С кем из мировых режиссёров Вы бы хотели поработать?
Юлия Шпилевская:
Наверное, с каким-нибудь французом.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Юлия Шпилевская:
Это жизнь.
Также в интервью Юлия Шпилевская рассказала:
– чем похожи «Павлинка» и «Баба-бомба» из клипа группы «Ленинград»
– как попала на СТВ и каково быть ведущей «Славянского базара»
– о сыне и муже
– как следит за собой и что ест
Кроме того, своё мнение об актрисе высказали Николай Пинигин и Павел Харланчук.
Смотрите 9 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.