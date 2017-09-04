Прямой эфир

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства

04 сентября 2017 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Асветнік, вучоны
I першадрукар,
Наш гонар –
Францішак Скарына.
Запомні ўсім сэрцам
Як велічны дар
Радзімы
Славутага сына.

У Полацку, на Радзіме Францыска Скарыны, падчас Дня беларускага пісьменства прайшоў фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка».

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-1

Але толькi 13 лепшых юных чытальнікаў Беларусі змаглi дайсцi да кульмiнацыйнага моманту! Iм давялося супернiчаць з 13 тысячамі хлопчыкаў i дзяўчынак, якiя ўдзельнiчалi ў адборачных турах з любімымі творамі беларускіх аўтараў.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-4

Першы Рэспубліканскі конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка» распачаўся пад дэвiзам «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» яшчэ ў лютым. Дарэчы, конкурс існаваў і раней, але на абласным ўзроўні. У гэтым годзе было вырашана пашырыць масштаб.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-6

«Сталічнае тэлебачанне» надало «Жывой класіцы» новы, медыйны статус. Некалькi месяцаў уся краiна сачыла, як у тэлевiзiйным эфiры паўфіналісты конкурсу з розных куткоў Беларусi шчыра i пранiкнёна чыталi творы беларускiх аўтараў.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-9

1 верасня Полацк прыняў паўфіналістаў конкурсу. Юныя чытальнікі перад тым, як выйсці на сцэну, паўдзельнiчалi ў Дні ведаў, а потым першы ўрок для iх правёў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Мiхась Пазнякоў.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-12

Мiхась Пазнякоў, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Мы пішам, каб нас чыіталі. І калі мы бачым, што нас чытаюць, ведаюць, шануюць, гэта вельмі прыемна. На гэта накіраваны конкурс.

Таксама паўфiналiсты змаглi пазнаёмiцца са старажытным горадам Полацкам.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-15

Навум Гальпяровiч, пiсьменнiк, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання Беларускага радыё:
Скарына менавіта адсюль адпраўляўся ў паходы.

А цiкавую экскурсiю для юных аматараў роднага лiтаратурнага слова правёў пiсьменнiк, ганаровы грамадзянін Полацка Навум Гальпяровіч.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-18

Сапраўдныя эмоцыi ва ўсiх таксама выклiкаў паход у музей беларускага кнігадрукавання, дзе ўдзельнiкам конкурсу пашанцавала ўбачыць арыгінал кнігі, надрукаванай Францыскам Скарынам.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-21

Елізавета Цітова, фіналіст Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Франциск Скорина внес такой огромный вклад в культуру, что он действительно считается народным героем по праву.

Падчас паўфiнала на сцэне разгарнулася сапраўднае творчае спаборнiцтва. Зразумела, кожны хваляваўся і верыў у перамогу.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-24

Маргарыта Чопка, фіналіст Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Я пришла с боевым настроем, как и все участники. Пришла победить. Впечатления хорошие.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-27

Аднак конкурс ёсць конкурс, і да фіналу дайшлі толькі 13 удзельнікаў. Каб вырашыць, хто з iх стане пераможцам, на сапраўднае свята роднага слова завiтала шмат ганаровых гасцей. Строгае, але справядлiвае журы ацэньвала выступленнi чытальнiкаў з усёй адказнасцю.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-30

Барыс Святлоў, міністр культуры Рэспублікі Беларусь:
Те произведения, которые отбираются конкурсантами, имели созвучие с сегодняшним днем, они глубинны по смыслу и хорошо воспроизведены по форме. Классика – это образец. И чтобы он не был забыт, он должен жить рядом с нами. Для этого существуют такие проекты, как «Живая классика».

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-33

Аляксандр Яфрэмаў, мастацкi кiраўнiк Тэатра-студыі кінаакцёра, народны артыст Беларусі:
Чтобы знать свою культуру, нужно обращаться к классике. Там заложено все то, чем стоит руководствоваться в духовной жизни и чем следует заниматься, воспитывая собственную душу.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-36

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя, яны прымусiлi кожнага і сумаваць, і смяяцца, а таксама кранулi самыя патаемныя стрункі душы. Перамога знайшла сваiх уладальнiкаў! Лепшыя юныя чытальнiкi краiны атрымалi вiншаваннi i заслужаныя прызы.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-39

Дар’я Хаменка, лаўрэат першай ступені Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Я получила диплом первой степени. Я не ожидала. Я очень рада.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-42

Аляксей Сямашка, лаўрэат першай ступені Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Мы долго репетировали. За кулисами все сильно волновались.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-45

Ульяна Жардзецкая, лаўрэат першай ступені Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Мне хочется плакать и кричать одновременно. Мне приятно, что меня оценили так высоко.

Яскравыя, артыстычныя і шчырыя: фінал Рэспубліканскага конкурсу «Жывая класіка» прайшоў падчас Дня беларускага пісьменства-48

Раман Чылік, лаўрэат першай ступені Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класiка»:
Я обещал своей семье что займу первое место. И я его получил. Я истыпываю невероятную радость от того, что это самое лучшее творческое достижение, которое у меня есть.

Спадзяемся, што конкурс юных чытальнiкаў «Жывая класiка» будзе радаваць нас яшчэ не адзiн год! Дзiяна Галех, Сяргей Васюкевiч спецыяльна для «Студыi добрага настрою».

# Культура # Фотофакт # Белорусская литература # Конкурс «Жывая класіка» # Маргарыта Чопка # Елізавета Цітова # Мiхась Пазнякоў # Барыс Святлоў # Аляксандр Яфрэмаў

Другие новости рубрики

Все новости
Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» с песней Риты Дакоты
04 сентября 2017 08:14

Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» с песней Риты Дакоты

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности
04 сентября 2017 04:46

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности

Як старажытны Полацк прымаў «Залатую калекцыю беларускай песні» у Дзень пісьменства
03 сентября 2017 18:56

Як старажытны Полацк прымаў «Залатую калекцыю беларускай песні» у Дзень пісьменства