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От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности

04 сентября 2017 04:46
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Новости Беларуси. День письменности – как атрибут Независимости Беларуси. Национальный праздник в Полоцке отметили накануне. Его посвятили славному сыну этого древнейшего города. Франциск Скорина, первая книга на восточнославянских землях, родное слово в стихах и музыке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-1

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-3

Участник фестиваля:
Мы печатаем на станке, который является прообразом станка Гуттенберга. И мы печатаем с детьми гравюры, которые они сами вырезали.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-6

Мини-станок для оттиска, к примеру, иллюстрации для книги сделан руками полоцкого мастера. Эдакое наглядное пособие для самых маленьких. Машины размером побольше – на воссозданном печатном дворе XVI века.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-9

В музей под открытым небом на три дня превратилась зеленая зона у площади Свободы. 26 памятников архитектуры в масштабе 1 к 30. Софийский собор, экологический музей, кадетский корпус. Есть даже те объекты, которые уже никогда не увидят полочане.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-12

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-14

Елена Богданович, куратор проекта «Город в миниатюре»:
Это объект, который называется Николаевский вокзал. Находился он в микрорайоне Громы, в настоящее время он не сохранился. Получился тот объект, которого в настоящее время нет, который мы можем лицезреть именно на этой выставке.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-17

Колыбель белорусской духовности, географический центр Европы, родина великих Скорины и Ефросиньи Полоцкой. Город, окутанный тайнами и легендами, с размахом отметил сразу три праздника – День белорусской письменности, полутысячный юбилей книгопечатания и 1155 лет.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-20

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-22

Сценические площадки древнего Полоцка стали в эти дни и своеобразной взлетной полосой для юных белорусов из разных уголков страны. Финал национального конкурса «Живая классика» в прямом эфире транслировал телеканал СТВ.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-25

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-27

Виолетта Будько, финалист конкурса «Живая классика»:
Мне вельмі падабаецца размаўляць на беларускай мове. Яна такая мілагучная, прыемная. Конкурс «Жывая класіка» можа дапамагчы мне ў маёй рабоце.

Яркую точку в насыщенной программе Дня белорусской письменности поставил телеканал СТВ. Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» разукрасил всеми цветами радуги этот дождливый вечер.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-30

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-32

Аким Тышко, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»:
С удовольствием приехали благодаря каналу СТВ. Мы очень благодарны, что они делают такие проекты, что мы можем исполнять наши любимые белорусские песни.

Проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» – это разноцветье отечественных звезд, известных в Беларуси и далеко за ее пределами. Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Саша Немо, «Чистый голос» и многие-многие другие. Телеверсию шоу можно будет увидеть 7 сентября на нашем телеканале.

От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности-35

Капли дождя – словно слезы древнейшего города, который не хочет прощаться со столь ярким и незабываемым событием. Впрочем, Полоцк принимал День письменности уже в третий раз. И, вполне вероятно, не в последний. В 2018 году он пройдет в городе Иваново Брестской области.

# Культура # Сергей Ковалкин # Анастасия Бут # День белорусской письменности в Полоцке

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