От лучших песен белорусской эстрады до станка Гуттенберга: в Полоцке с размахом отметили День письменности

Новости Беларуси. День письменности – как атрибут Независимости Беларуси. Национальный праздник в Полоцке отметили накануне. Его посвятили славному сыну этого древнейшего города. Франциск Скорина, первая книга на восточнославянских землях, родное слово в стихах и музыке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник фестиваля:

Мы печатаем на станке, который является прообразом станка Гуттенберга. И мы печатаем с детьми гравюры, которые они сами вырезали.

Мини-станок для оттиска, к примеру, иллюстрации для книги сделан руками полоцкого мастера. Эдакое наглядное пособие для самых маленьких. Машины размером побольше – на воссозданном печатном дворе XVI века.

В музей под открытым небом на три дня превратилась зеленая зона у площади Свободы. 26 памятников архитектуры в масштабе 1 к 30. Софийский собор, экологический музей, кадетский корпус. Есть даже те объекты, которые уже никогда не увидят полочане.

Елена Богданович, куратор проекта «Город в миниатюре»:

Это объект, который называется Николаевский вокзал. Находился он в микрорайоне Громы, в настоящее время он не сохранился. Получился тот объект, которого в настоящее время нет, который мы можем лицезреть именно на этой выставке.

Колыбель белорусской духовности, географический центр Европы, родина великих Скорины и Ефросиньи Полоцкой. Город, окутанный тайнами и легендами, с размахом отметил сразу три праздника – День белорусской письменности, полутысячный юбилей книгопечатания и 1155 лет.

Сценические площадки древнего Полоцка стали в эти дни и своеобразной взлетной полосой для юных белорусов из разных уголков страны. Финал национального конкурса «Живая классика» в прямом эфире транслировал телеканал СТВ.

Виолетта Будько, финалист конкурса «Живая классика»:

Мне вельмі падабаецца размаўляць на беларускай мове. Яна такая мілагучная, прыемная. Конкурс «Жывая класіка» можа дапамагчы мне ў маёй рабоце. Яркую точку в насыщенной программе Дня белорусской письменности поставил телеканал СТВ. Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» разукрасил всеми цветами радуги этот дождливый вечер.

Аким Тышко, солист заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»:

С удовольствием приехали благодаря каналу СТВ. Мы очень благодарны, что они делают такие проекты, что мы можем исполнять наши любимые белорусские песни. Проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» – это разноцветье отечественных звезд, известных в Беларуси и далеко за ее пределами. Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Саша Немо, «Чистый голос» и многие-многие другие. Телеверсию шоу можно будет увидеть 7 сентября на нашем телеканале.