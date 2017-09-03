Прямой эфир

Як старажытны Полацк прымаў «Залатую калекцыю беларускай песні» у Дзень пісьменства

03 сентября 2017 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прекрасная возможность окунуться в незабываемую атмосферу белорусской культуры. Буквы превратились в ноты, а точнее – литература в музыку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Як старажытны Полацк прымаў «Залатую калекцыю беларускай песні» у Дзень пісьменства-1

Яна Шыпко, СТБ:
Здаецца, усе лепшае з паэзіі і музыкі, што ўвабрала ў сабе беларуская культурная спадчына, гучала на галоўнай пляцоўцы свята ў Полацку. І нават не гледзячы на надвор’е – дождж не перашкодзіў добраму настрою. Шмат гледачоў з парасонамі сабраліся ля сцэны, а «Залатую калекцыю» лепшых эстрадных песен сабрала Сталічнае тэлебачанне.

Многія з гэтых хітоў напісаны класікамі напісаны на вершы класікаў беларускай літаратуры. Таму сімвалічна нават, што 3 верасня ўзгадалі радкі Коласа, Купалы і Багдановіча. Вось такі фінальны музычны акорд свята кнігі, які падрыхтавала Сталічнае тэлебачанне.

Падрабязнасці ў відэаінфармацыі.

# Культура # Фотофакт # Золотая коллекция белорусской эстрады # Яна Шипко # День белорусской письменности в Полоцке

Другие новости рубрики

Все новости
Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»
03 сентября 2017 18:27

Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»

Подарим городу полное собрание наследия Франциска Скорины: интервью с директором Национальной библиотеки Романом Мотульским
03 сентября 2017 18:17

Подарим городу полное собрание наследия Франциска Скорины: интервью с директором Национальной библиотеки Романом Мотульским

В День письменности в Полоцке назвали победителей Национальной литературной премии
03 сентября 2017 14:18

В День письменности в Полоцке назвали победителей Национальной литературной премии