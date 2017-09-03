Як старажытны Полацк прымаў «Залатую калекцыю беларускай песні» у Дзень пісьменства

Новости Беларуси. Прекрасная возможность окунуться в незабываемую атмосферу белорусской культуры. Буквы превратились в ноты, а точнее – литература в музыку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Прекрасная возможность окунуться в незабываемую атмосферу белорусской культуры. Буквы превратились в ноты, а точнее – литература в музыку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Яна Шыпко, СТБ:
Здаецца, усе лепшае з паэзіі і музыкі, што ўвабрала ў сабе беларуская культурная спадчына, гучала на галоўнай пляцоўцы свята ў Полацку. І нават не гледзячы на надвор’е – дождж не перашкодзіў добраму настрою. Шмат гледачоў з парасонамі сабраліся ля сцэны, а «Залатую калекцыю» лепшых эстрадных песен сабрала Сталічнае тэлебачанне.
Многія з гэтых хітоў напісаны класікамі напісаны на вершы класікаў беларускай літаратуры. Таму сімвалічна нават, што 3 верасня ўзгадалі радкі Коласа, Купалы і Багдановіча. Вось такі фінальны музычны акорд свята кнігі, які падрыхтавала Сталічнае тэлебачанне.
Падрабязнасці ў відэаінфармацыі.