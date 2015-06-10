Яркие моменты XV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

Именно такого яркого и душевного шоу ждала страна. Открытие XV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно целиком оправдало своё название «Беларусь незалежная ў песнях і вершах». Музыка и стихи гармонично переплелись в шоу открытия. И всё это исполнено мастерски и проникновенно.

Актеры, вокалисты, ярчайшие звёзды белорусской культуры - все были здесь. Впервые за историю существования фестиваля собрались вместе самые именитые белорусские композиторы.

Талантливое сочетание «песня и поэзия» пришлось зрителям по вкусу. Поэтому и спектр эмоций у жителей зала был широкий: от блестящих от слёз глаз до танцев. Несомненно, просто «взорвал» до отказа зал триумфально вернувшийся на сцену хит «Полька беларуская», не звучавший в Молодечно с первого феста - 1993 года.

После такой серьезной зарядки организаторы и артисты уже просто не могли опустить планку. Каждый из концертов фестиваля получился особенный и запоминающийся.

Но по накалу страстей, конечно, с конкурсом молодых исполнителей конкурировать сложно. Музыкальный олимп - праздник белорусской песни и поэзии - Национальный фестиваль Молодечно «зажёг» много талантливых «звёзд»: Ирина Дорофеева, Лариса Грибалёва, Наталья Тамело… И в 15-ый раз на небосклоне появятся новые имена.

Михаил Яковлевич Финберг уверен, что без молодёжи нет будущего. А главное слагаемое успеха - патриотизм, желание творить и отличное образование.

Самым счастливым номером в этом году оказался второй. Гран-при - заветную статуэтку - гитару Мулявина получила талантливая студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств - Татьяна Волохонович. Она - лучшая из достойных.