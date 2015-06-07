Проект СТВ «Звездный дилижанс» отмечает 10-летний юбилей на сцене «Молодечно-2015» 7 июня

Новости Беларуси. Молодечно 7 июня встречает «Звездный дилижанс». Третий и заключительный день XV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии обещает быть одним из самых красочных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская «Фабрика звезд» в рамках праздника отметит свой 10-летний юбилей.

На сцену летнего амфитеатра выйдут победители и участники проекта. Дмитрий Колдун, IOWA, Анна Шаркунова и другие звезды белорусского музыкального Олимпа сейчас готовятся ко встрече с публикой.

Дмитрий Колдун, певец:

Мне безумно приятно находиться на своей родине. И сегодня прекрасный повод. Ровно 10 лет запустился проект, в котором многие тогда еще начинающие артисты принимали участие. Время идет, и оно показывает, что этот проект не прошел впустую, что все те люди, которые участвовали в проекте «Звездный дилижанс» были достойны принимать в нем участие. Они продолжали после окончания проекта свою творческую деятельность.

Анастасия Тиханович, певица, продюсер проекта «Звездный дилижанс»:

Сегодня самый необычный, наверное, концерт этого сезона. Потому что, я думаю, все помнят первую белорусскую «Фабрику звезд» – проект «Звездный дилижанс». Это действительно было событие на культурном пространстве нашей страны. Проект, который удостоился награды «Телевершина» как лучший молодежный проект года. Проект, который в свое время дал белорусской и не только сцене замечательных артистов. С большим удовольствием они сегодня соберутся на сцене в Молодечно, потому что, в первую очередь, это, конечно, концерт, но еще это встреча друзей.

За кулисами артистов уже ожидают гримеры и наглаженные костюмы. А до разгара праздника остается совсем немного. В 18.00 для жителей и гостей Молодечно зазвучат мелодии белорусской земли. В программе концерта «Песня моя…» вся элита отечественной эстрады. «Песняры», Ядвига Поплавская, Николай Скориков – это лишь некоторые имена из списка народных артистов и лауреатов музыкальных премий.

На сцене амфитеатра уже зажглись и новые звезды.

Гран-при конкурса молодых исполнителей завоевала минчанка Татьяна Волохонович.

Татьяна Волохонович, обладательница Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2015»:

Такой эмоции, как сегодня, наверное, никогда не было. И то, что я сейчас в руках держу приз имени Владимира Мулявина, для меня очень ценно. Потому что, когда я заканчивала колледж, моя дипломная работа была именно о «Песнярах» и о Владимире Мулявине. Надо стремиться, верить и тогда – просто счастье!

Первую премию получил также минчанин – Никита Костюкевич. Второе место у конкурсантов из Брестской области. Андрей Тямчик и Елизавета Войтуль — серебро музыкального состязания. Третье место разделили Евгений Захарко, Гродненский регион, и Дмитрий Никитин, Минск.