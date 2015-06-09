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Финальные аккорды XV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

09 июня 2015 07:09
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Город жил фестивалем. События республиканского масштаба - XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно стал музыкальным праздником не только для его непосредственных участников, но и для всех жителей и гостей города. Жители Молодечно погрузились в особую атмосферу.

Народное творчество в Молодечно измеряется не только в музыкальном эквиваленте. Национальный колорит местные и приезжие ремесленники осязают руками.  

Город во время музыкального фестиваля стал не просто центром белорусской культуры, но и эпицентром безудержного веселья.

Здесь в воздухе парила любовь. 15-летие музыкального фестиваля для некоторых стало не единственной особой датой.

Так в чем же секрет счастья обитателей и гостей этого прекрасного города?

Не успели отзвучать финальные аккорды со сцены летнего амфитеатра в Молодечно, как тут же появилось непреодолимое желание посетить этот грандиозный праздник снова.

# Культура # Фестиваль # Фотофакт

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