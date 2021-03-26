«Яго гумар быў заўсёды дарэчы». Унучка Кандрата Крапівы ўспамінае, якім быў яе знакаміты дзядуля ў жыцці

Навіны Беларусі. Ці шмат смяяўся ва ўласным жыцці Кандрат Крапіва? Як прайшоў чатыры вайны і самай моцнай зброяй абраў гумар? Праграма «Цэнтральны рэгіён» на СТБ прысвечана 125-годдзю адной з самых выбітных постацяў беларускай літаратуры.

Алена Атраховіч, кандыдат мастацтвазнаўства, унучка Кандрата Крапівы:

Я яшчэ памятаю сябе малой дзяўчынкай. Прыходзіла да дзеда, казала: дзядуля, давай памалюем. Я любіла маляваць. Ён адгукаўся, і мы з ім разам малявалі. Я зараз памятаю гэтыя малюначкі, яны былі такія «вострыя», графічныя і, на мой погляд, вельмі прафесійныя.

Я проста здзіўляюся, адкуль – ён жа не вучыўся нідзе маляванню. Сам ён, праўда, да гэтага сур’ёзна не ставіўся, але я тады не разумела, што гэта будзе музейны экспанат. Дзе ж мне было ўжо ўсвядоміць гэта? Таму не захавалася. Розныя: і жывёлы, і нейкія краявіды. Яна Шыпко, карэспандэнт:

То бок, у дзяцінстве вы не ўспрымалі маштаб постаці свайго дзядулі?

Алена Атраховіч:

Самі разумееце: калі гэта родны чалавек, дык яго так і ўспрымаеш. Канешне, дзядулін аўтарытэт быў і ў сям’і таксама. Памятаю сябе яшчэ зусім маленькай дзяўчынкай – з гонарам усім гаварыла, што мой дзядуля – пісьменнік. Для мяне пісьменнік – гэта было нешта вельмі-вельмі паважанае. Яна Шыпко:

Як быў арганізаваны звычайны дзень Кандрата Кандратавіча? Ці магчыма назваць яго трудаголікам?

Алена Атраховіч:

Ён раніцай уставаў даволі рана, збіраўся і ішоў на працу. Пасля працы ён вяртаўся дадому і некаторы час адпачываў – павячэрае і ідзе ў свой пакой на гадзіны дзве. Пасля ён пап’е гарбаты і зноў ідзе ў свой кабінет працаваць. І працаваў ён гадзін да двух-трох ночы. Нешта пісаў – можа, свае навуковыя працы, байкі ці п’есы, але пішучая машынка грукатала. Гэта грукат такі родны. Або проста нешта пісаў, і яго лямпа, свет з-пад дзвярэй кабінета амаль да раніцы свяціўся.

Кірыл Глод, загадчык музея Кандрата Крапівы, выкладчык гісторыі Ўздзенскай СШ № 2 імя К. К. Крапівы:

Народны падмурак ён ніколі не губляў, і яго вясковы досвед працы адбіўся на ім вельмі сур’ёзна. Адтуль лічыцца, што ў яго быў вельмі прабіўны характар. Яна Шыпко:

Магчыма, разам з дзядулем вам даводзілася бываць у яго роднай вёсцы. Ці часта ён наведваўся на малую радзіму?

Алена Атраховіч:

Ён наведваў час ад часу, сустракаўся там з землякамі. Мы з ім таксама ездзілі. Я памятую адну з такіх паездак – я была яшчэ школьніцай. Пасля я яшчэ не раз там была, і зараз прыязджаю. Там нейкае паветра асаблівае, лёгка дыхаецца. Што датычыцца паездак разам з дзядулем, памятаю адну з такіх паездак. Прыехалі мы, і адразу ўся вёска (больш было людзей, чым зараз) сабралася, каб павітацца з Кандратам Крапівой. Хто нясе бліны, хто – дранікі, нейкі пачастунак. Усе разам сабраліся – размовы, жарты, песні спявалі. Жыхары Нізка – людзі вельмі таленавітыя. Там ёсць і паэты, і музыканты. Вось яны сабраліся і чыталі свае вершы, хтосьці на баяне граў, на балалайцы, на гітары. Адным словам, было вельмі весела.

Землякі шмат гадоў выбіралі яго дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі. Ён – Герой Сацыялістычнай Працы. Кандрат Крапіва па праву носіць пачэснае званне народнага пісьменніка Беларусі, таму што ўся яго творчасць, яго нястомная праца, шматгранная грамадская дзейнасць – для народа, у імя яго светлай будучыні. Яна Шыпко:

Па фотаздымкам падаецца, што ён быў вельмі сямейны чалавек, шмат часу бавіў са сваякамі.

Алена Атраховіч:

З сям’ёй ён любіў праводзіць час. Любіў ездзіць у адпачынак, але з сям’ёй. На дачу, у дом адпачынку, але ж з сям’ёй, каб разам былі і дзеці, і ўнукі, каб усе былі разам. Яна Шыпко:

Падаецца, што яго жонка, ваша бабуля, была вельмі смяшлівая, са шчырай усмешкай, а Кандрат Крапіва наадварот – са строгімі рысамі твару. Ці шмат ён смяяўся ў жыцці?

Алена Атраховіч:

Пра бабулю з задавальненнем раскажу. Яна пражыла не вельмі доўга, я памятаю яе, калі яшчэ была маленькай дзяўчынкай, але ж памятаю добра, яскрава, таму што шмат з ёй кантактавала, мы з ёй вельмі сябравалі. Яна была поўнай супрацьлегласцю дзеду. Ён быў высокі, худы ўсё жыццё, а яна, наадварот, – нізенькая і паўнаватая.

Дзед і казаў, што пакахаў яе за гэтую ўсмешку. Смяшлівая. Яна ў хаце, калі былі дома, у сям’і, увесь час жартавала. Яе жарты – усе проста хахаталі. А дзядуля больш стрыманы. Канешне, калі быў у добрым настроі, мог і пажартаваць. Яго гумар быў заўсёды дарэчы, да месца, нават і дапамагаў у нейкіх жыццёвых абставінах.

Камедыі трэба паказваць станоўчыя і адмоўныя, але ж мастацтва – гэта адлюстраванне нашай рэчаіснасці, а ў нашай рэчаіснасці спрэчнае пераважае станоўчае, таму і ў творах трэба паказваць станоўчае і адмоўнае ў такой жа прапорцыі, як яно ёсць у жыцці.

Алена Атраховіч:

Вось, напрыклад, «Брама неўміручасці». Калі яна ставілася ў Купалаўскім тэатры, гэта даўно было, але я добра памятаю, як я хадзіла з дзядулем на рэпетыцыі, ён браў мяне, і я вельмі ўдзячная, што ён мяне браў час ад часу, таму што засталіся моцныя ўражанні ад гэтага. Ён вельмі ўважліва ставіўся да трактоўкі персанажаў. Ставіў тады п’есу Валерый Раеўскі, малады яшчэ.