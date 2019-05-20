В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Ученики Погостского детского сада – средней школы создали каталог памятников Великой Отечественной войны Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это своеобразная книга с картой и подробным описанием мест. Работа заняла около месяца. Проект стал победителем районного этапа конкурса исследовательских работ, скоро школьники представят его и на области.

Кстати, местные дети активно занимаются исследовательской деятельностью, особенно в историческом направлении.

Инна Киршанкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Погостского детского сада – средней школы:

Мы с учащимися исследовали курганы на территории Солигорского района. Нам помогал сотрудник института истории. И пригласил нас в 2019 году на раскопки, когторые будут проводиться повторно на территории деревни.

В 2018 году Погостский детский сад – среднюю школу назвали лучшим в сельской местности района. Такого звания удалось достичь благодаря многочисленным победам учреждения на областных и республиканских конкурсах.