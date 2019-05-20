Прямой эфир

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны

20 мая 2019 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ученики Погостского детского сада – средней школы создали каталог памятников Великой Отечественной войны Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-1

Это своеобразная книга с картой и подробным описанием мест. Работа заняла около месяца. Проект стал победителем районного этапа конкурса исследовательских работ, скоро школьники представят его и на области.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-4

Кстати, местные дети активно занимаются исследовательской деятельностью, особенно в историческом направлении.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-7

Инна Киршанкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Погостского детского сада – средней школы:
Мы с учащимися исследовали курганы на территории Солигорского района. Нам помогал сотрудник института истории. И пригласил нас в 2019 году на раскопки, когторые будут проводиться повторно на территории деревни.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-10

В 2018 году Погостский детский сад – среднюю школу назвали лучшим в сельской местности района. Такого звания удалось достичь благодаря многочисленным победам учреждения на областных и республиканских конкурсах.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-13

В частности, в 2018 году на высшем уровне отметили местный проект по благоустройству. Гигантские цветущие клумбы-часы украсили территорию перед школой. В 2019 году работу усовершенствуют. Скоро здесь появится отдельная зона отдыха.

В Солигорском районе школьники создали каталог памятников Великой Отечественной войны-16

# Беларусь помнит # Культура # Инна Киршанкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей
20 мая 2019 18:07

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития
19 мая 2019 17:13

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды
19 мая 2019 11:34

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды