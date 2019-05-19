Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Талант открытых сердец: в минской галерее-салоне «АртХаос» стартовала акция «Любовь действует!», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь представлены более 60 работ белорусских художников. Но это не просто презентация произведений живописи. Это полноценный благотворительный проект. Вырученные за картины деньги будут направлены на поддержку тех, кто особенно в ней нуждается. Второй раз дан старт этой замечательной инициативе.

Желающих принять участие в ней с каждым годом больше. В мир добра, который буквально охватил самый крупный в стране торгово-развлекательный центр «ДанаМолл», погрузились и наши корреспонденты.

Такие мероприятия вряд ли кого-то оставят равнодушным. С одной стороны, это презентация картин. Их шесть десятков: урбанистические мотивы, хватающие за душу пейзажи, родные и знаменитые места Беларуси. С другой стороны, это выставка-продажа в галерее, которая работает в торговом центре «ДанаМолл».

Вырученные средства направят в благотворительные фонды, которые поддерживают детей с особенностями развития, а также оказывают помощь людям с онкозаболеваниями. Проект стал традицией – в первый раз доказать, что любовь действует, организаторы сумели в 2018 году.

Лилия Лукашенко, директор галереи-салона «АртХаос»

После тех эмоций, которые мы пережили в прошлый раз, мы не могли остановиться. Очень важно поддержать ребят, уделить им внимание. Это намного дороже. Потому что эти дети изолированы от общества в своих домах-интернатах. А им хочется любви, общения. И мы стремимся привлечь внимание, чтобы люди видели – рядом с нами есть те, кому нужна помощь, кому нужно улыбнуться и просто сказать слова поддержки.

Юрий Платонов, художник:

Все работы на выставке представлены на безвозмездной основе в пользу благотворительных проектов. Светлые очень моменты, когда мы оказываем друг другу помощь. И говорят, что если мы что-то делаем в жизни, оно рано или поздно возвращается.

В проекте участвуют все – и художники, и покупатели с пониманием, что их деньги будут направлены действительно на благое дело. Еще за неделю до открытия на сайте галереи можно было познакомиться с картинами и сделать предварительное бронирование. Поэтому на момент открытия благотворительной выставки часть работ уже была продана.

Альбер Таипов, покупатель:

Все, что мы делаем в этой жизни с чистой душой, от сердца и с душой, всегда идет во благо.

Проверено: любовь действительно действует. В прошлом году во время благотворительно проекта удалось не только собрать средства, но и приобрести весьма необходимое оборудование для Озерской больницы сестринского ухода, а также детей с особенностями развития. В частности, воспитанники этого интерната просто мечтали о велосипеде.

Александр Жданович, соучредитель Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского:

Нужно просто видеть их улыбки, радость. Вот сейчас летний период начинается, и они просто гоняют на своих велосипедах.

Олег Горбачев, директор социально-благотворительного учреждения «Центр Помощи Жизни»:

Благодаря этой выставке любовь действительно действует. Мы рады, что она нас, всех белорусов, объединяет в такое благое и нужное дело.

Яркая пронзительная кульминация праздника – выступление юных артистов. Несмотря на серьезные диагнозы некоторых из них, энергия такого танца захватывает сердца.