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Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития

19 мая 2019 17:13
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Новости Беларуси. Талант открытых сердец: в минской галерее-салоне «АртХаос» стартовала акция «Любовь действует!», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-1

Здесь представлены более 60 работ белорусских художников. Но это не просто презентация произведений живописи. Это полноценный благотворительный проект. Вырученные за картины деньги будут направлены на поддержку тех, кто особенно в ней нуждается. Второй раз дан старт этой замечательной инициативе.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-4

Желающих принять участие в ней с каждым годом больше. В мир добра, который буквально охватил самый крупный в стране торгово-развлекательный центр «ДанаМолл», погрузились и наши корреспонденты.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-7

Такие мероприятия вряд ли кого-то оставят равнодушным. С одной стороны, это презентация картин. Их шесть десятков: урбанистические мотивы, хватающие за душу пейзажи, родные и знаменитые места Беларуси. С другой стороны, это выставка-продажа в галерее, которая работает в торговом центре «ДанаМолл».

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-10

Вырученные средства направят в благотворительные фонды, которые поддерживают детей с особенностями развития, а также оказывают помощь людям с онкозаболеваниями. Проект стал традицией – в первый раз доказать, что любовь действует, организаторы сумели в 2018 году.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-13

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-15

Лилия Лукашенко, директор галереи-салона «АртХаос»
После тех эмоций, которые мы пережили в прошлый раз, мы не могли остановиться. Очень важно поддержать ребят, уделить им внимание. Это намного дороже. Потому что эти дети изолированы от общества в своих домах-интернатах. А им хочется любви, общения. И мы стремимся привлечь внимание, чтобы люди видели – рядом с нами есть те, кому нужна помощь, кому нужно улыбнуться и просто сказать слова поддержки.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-18

Юрий Платонов, художник:
Все работы на выставке представлены на безвозмездной основе в пользу благотворительных проектов. Светлые очень моменты, когда мы оказываем друг другу помощь. И говорят, что если мы что-то делаем в жизни, оно рано или поздно возвращается.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-21

В проекте участвуют все – и художники, и покупатели с пониманием, что их деньги будут направлены действительно на благое дело. Еще за неделю до открытия на сайте галереи можно было познакомиться с картинами и сделать предварительное бронирование. Поэтому на момент открытия благотворительной выставки часть работ уже была продана.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-24

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-26

Альбер Таипов, покупатель:
Все, что мы делаем в этой жизни с чистой душой, от сердца и с душой, всегда идет во благо.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-29

Проверено: любовь действительно действует. В прошлом году во время благотворительно проекта удалось не только собрать средства, но и приобрести весьма необходимое оборудование для Озерской больницы сестринского ухода, а также детей с особенностями развития. В частности, воспитанники этого интерната просто мечтали о велосипеде.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-32

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-34

Александр Жданович, соучредитель Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского:
Нужно просто видеть их улыбки, радость. Вот сейчас летний период начинается, и они просто гоняют на своих велосипедах.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-37

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-39

Олег Горбачев, директор социально-благотворительного учреждения «Центр Помощи Жизни»:
Благодаря этой выставке любовь действительно действует. Мы рады, что она нас, всех белорусов, объединяет в такое благое и нужное дело.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-42

Яркая пронзительная кульминация праздника – выступление юных артистов. Несмотря на серьезные диагнозы некоторых из них, энергия такого танца захватывает сердца.

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-45

Всего шесть номеров на сцене, установленной в главном атриуме торгово-развлекательного центра, зато какие. В финале каждого появлялось по одной букве. И с последними аккордами концерта сложилось слово, «Л-Ю-Б-О-В-Ь» – любовь, которая делает мир вокруг добрее и лучше. И такие проекты тому подтверждение.

*На правах рекламы

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-48

Любовь действует. В галерее «АртХаос» стартовал благотворительный проект в поддержку детей с особенностями развития-50

# Реклама # Культура # Лилия Лукашенко # Юрий Платонов # Альбер Таипов # Александр Жданович # Олег Горбачёв # Фотофакт

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