«Я слушала её лекции в филармонии». Екатерина Дулова рассказала, как мама привела её в музыку

Юлия Артюх: У вас сейчас ответственная должность – генеральный директор Большого театра. Но, с одной стороны, это логическое ваше продвижение по карьерной лестнице, но все-таки интересно, как с детства складывалось у вас. Как вы вообще пришли к этому, как вы пришли в творчество, в музыку? Я знаю, что у вас родители творческие – музыканты профессиональные, профессора. Не всегда же дети идут по стопам своих родителей. Как у вас сложилось?

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Беларусь:

Вопрос многогранный. Потому что он касается и профессионального взросления. Воспитание в семье музыкантов – это совершенно особенный пример, уникальный пример. А с другой стороны, вы поинтересовались тем, над чем я, как правило, не задумываюсь. Вот это движение в жизни, профессиональное движение и во что оно выливается, потому что эти ступеньки они настолько органично формируются, как бы ты просто идешь по ним. Потому что есть факт служения, он очень важен для меня содержательно. Есть момент самореализации, есть ощущение того, что это действительно по силам.

И если вернуться к комплексу того, что заложено в вашем вопросе, то я бы начинала, наверное, с того, что родители в ряде случаев, быть может, не в полной мере прочитывают или с таким серьезным вниманием относятся, чем занимается малыш, что его интересует даже в общении родителей. В семье музыкантов это становится такой органичной частью жизни. Звук, который ты слышишь отовсюду абсолютно, если родители музыканты, то они занимаются, понятно. Играют на инструментах, они слушают музыку. И это было всегда у нас: пластинки, радио и телевидение, откуда шла академическая музыка, конечно, я это слышала, то, что мне предлагалось. Я, например, все сказки, написанные для балета, для оперы классическими музыкантами, я узнала в очень раннем детстве. Потому что они были адаптированы, были такие серии сказок. И я их слушала с очень хорошей музыкой. Сегодня, когда в оперном театре я видела «Золушку», вдруг все это вспомнилось. Именно в таком контексте. Поэтому воспитание оно настолько имманентное, то есть оно настолько вмонтировано в обычную жизнь, что кажется, что иной жизни просто не существует.