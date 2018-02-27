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«Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция». Чешский посол о Купаловских чтениях в МИД

27 февраля 2018 18:20
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Новости Беларуси. На одном языке – белорусском – 27 февраля говорили иностранные дипломаты. В Министерстве иностранных дел прошла традиционная акция «Чытаем Купалу разам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция». Чешский посол о Купаловских чтениях в МИД-1

  

Список участников акции с каждым годом все шире. «Мая малітва», «Жалейка» и другие стихи белорусского классика прозвучали сегодня с немецким, литовским и азербайджанским акцентом.  

«Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция». Чешский посол о Купаловских чтениях в МИД-4

  

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь:  
Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция – всегда встречаться здесь в феврале, когда отмечаем День языков. Всегда принимаю участие. И должен сказать, что это мероприятие приносит такое интересное счастье. Я буду сегодня произносить стих, который называется «Шляхам гадоў».  

«Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция». Чешский посол о Купаловских чтениях в МИД-7

  

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:  
Такое мерапрыемства знаходзіцца ў самым цэнтры дыпламатычнай працы, бо мы прадастаўляем нашым замежным сябрам магчымасць датыкнуцца да душэўных, духоўных рэчаў, якія робяць беларусаў тымі, хто яны ёсць. Дапамагаюць зразумець нашым калегам з-за мяжы чаму мы такія, якія ёсць.  

Акция «Чытаем Купалу разам» прошла в седьмой раз. Посвящена она Международному дню родного языка.  

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт # Милан Экерт # Андрей Дапкюнас

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