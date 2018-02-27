«Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция». Чешский посол о Купаловских чтениях в МИД

Новости Беларуси. На одном языке – белорусском – 27 февраля говорили иностранные дипломаты. В Министерстве иностранных дел прошла традиционная акция «Чытаем Купалу разам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список участников акции с каждым годом все шире. «Мая малітва», «Жалейка» и другие стихи белорусского классика прозвучали сегодня с немецким, литовским и азербайджанским акцентом.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь:

Я очень рад, что возникла эта прекрасная традиция – всегда встречаться здесь в феврале, когда отмечаем День языков. Всегда принимаю участие. И должен сказать, что это мероприятие приносит такое интересное счастье. Я буду сегодня произносить стих, который называется «Шляхам гадоў».