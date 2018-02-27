«Не сразу согласились на то, чтобы они танцевали вместе». Как белорусским танцорам удалось выиграть Кубок мира по латиноамериканской программе
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель союза общественных объединений «Белорусский республиканский танцевальный союз» – Александр Козыро, победители Кубка мира по латиноамериканской программе в 2017 и в 2018 году – Илья Волков и Екатерина Стасюк.
Какие ещё есть достижения у данной пары в танцах? Популярно ли данное танцевальное направление в Беларуси? Какие мероприятия будут проводиться по спортивным бальным танцам?
Подробности – в видеоматериале.