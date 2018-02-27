«Не сразу согласились на то, чтобы они танцевали вместе». Как белорусским танцорам удалось выиграть Кубок мира по латиноамериканской программе

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель союза общественных объединений «Белорусский республиканский танцевальный союз» – Александр Козыро, победители Кубка мира по латиноамериканской программе в 2017 и в 2018 году – Илья Волков и Екатерина Стасюк.