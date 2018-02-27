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«Не сразу согласились на то, чтобы они танцевали вместе». Как белорусским танцорам удалось выиграть Кубок мира по латиноамериканской программе

27 февраля 2018 09:22
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель союза общественных объединений «Белорусский республиканский танцевальный союз» – Александр Козыро, победители Кубка мира по латиноамериканской программе в 2017 и в 2018 году – Илья Волков и Екатерина Стасюк.

«Не сразу согласились на то, чтобы они танцевали вместе». Как белорусским танцорам удалось выиграть Кубок мира по латиноамериканской программе-1

Какие ещё есть достижения у данной пары в танцах? Популярно ли данное танцевальное направление в Беларуси? Какие мероприятия будут проводиться по спортивным бальным танцам?

«Не сразу согласились на то, чтобы они танцевали вместе». Как белорусским танцорам удалось выиграть Кубок мира по латиноамериканской программе-4

Подробности – в видеоматериале.

# Спортивные бальные танцы # Культура # Александр Козыро # Илья Волков # Екатерина Стасюк # Фотофакт

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