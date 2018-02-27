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Чем для художника является малая родина? Интервью Владимира Терещука

27 февраля 2018 08:43
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Тема малой родины сейчас особо актуальна – весь год мы будем делать всё, чтобы даже самые маленькие уголки Беларуси развивались и процветали. И, конечно, не последнее место красота родного края занимает в работах творческих людей.

Чем для художника является малая родина? Интервью Владимира Терещука-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ сегодня – член Союза художников Беларуси – Владимир Терещук.

Чем для художника является малая родина? Интервью Владимира Терещука-4

Что такое для Владимира Терещука малая родина? Какие любимые места художника? 

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Культура # Владимир Терещук

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