Чем для художника является малая родина? Интервью Владимира Терещука

Тема малой родины сейчас особо актуальна – весь год мы будем делать всё, чтобы даже самые маленькие уголки Беларуси развивались и процветали. И, конечно, не последнее место красота родного края занимает в работах творческих людей.
Тема малой родины сейчас особо актуальна – весь год мы будем делать всё, чтобы даже самые маленькие уголки Беларуси развивались и процветали. И, конечно, не последнее место красота родного края занимает в работах творческих людей.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ сегодня – член Союза художников Беларуси – Владимир Терещук.
Что такое для Владимира Терещука малая родина? Какие любимые места художника?
Подробности – в видеоматериале.