«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля

Новости Беларуси. Белорусская классика без границ. Десятки представителей иностранных дипмиссий 27 февраля соберутся в МИД Беларуси, чтобы помимо языка дипломатии, овладеть еще и «мовай белорускай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская классика без границ. Десятки представителей иностранных дипмиссий 27 февраля соберутся в МИД Беларуси, чтобы помимо языка дипломатии, овладеть еще и «мовай белорускай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На традиционной литературной вечеринке «Читаем Купалу разам», приуроченной к Международному дню родного языка, представители более двадцати государств прочитают отрывки из уникального цикла патриотической лирики поэта.
Лариса Бельская, начальник Главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн: гэта Германiя i Велiкабрытанiя, Iталiя I Грузiя.
У прошлым годзе дзве с паловай гадзiны на ўсiх не хапiла. Вельмi хацелi i, я ведаю, рыхтавалiся амбасадары ў гэтым годзе.
Насладиться можно будет и живописной поэзией. Звучать классические строки будут в окружении работ известных белорусских художников из фондов купаловского музея. На полотнах – связанные с жизнью поэта края и образ нашего знаменитого классика.