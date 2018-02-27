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  • «Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля

«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля

27 февраля 2018 07:54
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Новости Беларуси. Белорусская классика без границ. Десятки представителей иностранных дипмиссий 27 февраля соберутся в МИД Беларуси, чтобы помимо языка дипломатии, овладеть еще и «мовай белорускай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля-1

На традиционной литературной вечеринке «Читаем Купалу разам», приуроченной к Международному дню родного языка, представители более двадцати государств прочитают отрывки из уникального цикла патриотической лирики поэта.

«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля-4

Лариса Бельская, начальник Главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн: гэта Германiя i Велiкабрытанiя, Iталiя I Грузiя.

У прошлым годзе дзве с паловай гадзiны на ўсiх не хапiла. Вельмi хацелi i, я ведаю, рыхтавалiся амбасадары ў гэтым годзе.

«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля-7

Насладиться можно будет и живописной поэзией. Звучать классические строки будут в окружении работ известных белорусских художников из фондов купаловского музея. На полотнах – связанные с жизнью поэта края и образ нашего знаменитого классика.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Лариса Бельская

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