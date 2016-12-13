Я её закрыла в кухне на ключик: за что Лолита не любит журналистов

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита Милявская:

У большинства журналистов, которые себя так называют сегодня, нет ни образования…

Они – дебилы.

Можно я буду говорить честно, откровенно? Большая часть тех людей, которые сегодня называют себя журналистами… Я раньше подбирала к ним слова. Но я знаю, после того, что сейчас они услышат, каждый скажет: «Это – не про меня, а про моего товарища». И ни один из них не покончит с собой, поверьте. Вот здесь я могу спокойно говорить.

Правда, что Вы одну журналистку закрыли у себя на кухне и сказали: «Сиди, готовься, потом задавай мне…»

Лолита Милявская:

Она мне благодарна, стала очень известной журналисткой.

И я ей преподнесла урок, и пошла стирать бельё.

Я её закрыла на кухне на ключик. Сказала: «Не готова к интервью? Извини – садись, готовься. Три часа. Я пойду, постираю, поглажу, уберу квартиру». Да, я так и сделала. После вышла, передничком вытерла ручки и сказала: «Ну что?» И она мне написала через много лет, и сказала: «Спасибо за этот урок. Я сначала очень обиделась, но, в дальнейшем, я поняла, что это». И она сейчас – один из главных редакторов очень уважаемого издания.