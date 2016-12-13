Тут свято и «жёлтой» прессы нет: Лолита про белорусский шоу-бизнес

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Посмотрите, Вы так откровенно обо всём рассказываете в своей жизни. Вы так откровенно готовы выглядеть неудачно после тяжёлого… Как угодно. И к Вам никакая зараза из «жёлтой» прессы не пристаёт. Про Вас сплетничать бесполезно. Почему?

Лолита Милявская:

Объясню. Потому что я сама вот там, где я обкакалась, я могу позвонить, сказать: «Ребята, слушайте, я знаю, что вы там сняли, вопросов нет. Хотите, я вам ещё комментарий дам?»

И они ко мне очень уважительно относятся, потому что иногда я прошу снимать репортажи, например, про моих коллег.

Потому что я могу позвонить журналистам, они знают, что я не вру, и сказать: «А вы знаете, что у этого человека, на самом деле, произошло? А вы знаете, почему этот человек вот сейчас… Там, вы поймали его выпившим. Слушайте, это – детский сад, по сравнению с тем, что у нас кого-то где-то поймали выпившим». Я специально читаю биографии выдающихся гениев и, когда я читаю гениев и о гениях, людей, которые ездили вместе с ними... Вот Элизабет Тейлор – Ричард Бёртон, например. Айседора Дункан – Есенин. Вы знаете, если Вы только про эти две пары прочтёте, Вы поймёте, что наш шоу-бизнес (я имею в виду российский, про белорусский я, вообще, молчу, тут, вообще, свято, у вас и «жёлтой» прессы нет), который, вроде как, где-то там ещё – это, вообще, святые люди, они не родились.