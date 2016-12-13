Лолита о своих мужчинах: на мне они все росли

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Те некоторые мужчины, которые были с Вами и пережили это, и остались живы…

Лолита Милявская:

После меня все живы, кстати. Все женаты, у всех замечательные семьи.

Я – не «чёрная вдова».

Я думаю, что они, для начала, несколько лет приходили в себя, и сейчас они думают, что жизнь есть. Жизнь после Лолиты.

Лолита Милявская:

Я думаю, что я их научила относиться по-другому.

И, может быть, их супруги более счастливы.

Как Александр Цекало говорит: «Если всё время ешь бутерброды с чёрной икрой, иногда хочется и бутерброд с ливерной колбасой». Так он говорил?

Лолита Милявская:

Да. Поэтому я ему сказала, что: «Теперь всю жизнь будешь есть с ливерной колбасой и мечтать о бутерброде с икрой». Это, конечно, опять из области парирования, партнёрства.

Вообще, весело было друг с другом? Или это только на сцене казалось, что вам весело?

Лолита Милявская:

Вы знаете, я Вам сейчас скажу, что эту часть своей жизни… Вот знаете, спросите меня про работу, про концерты – это то, что я люблю и помню. Я, вообще, не помню плохое, потому что… Вот репризу я эту запомнила. А, когда мы друг другу сказали, в каких обстоятельствах, вообще, не помню.

На мне они все росли.

Но я, кстати, на них тоже росла. И ничего не могу сделать. Это – такое. Мы имеем право не совпадать с первого раза.