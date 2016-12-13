Лолита о своих мужчинах: на мне они все росли

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Те некоторые мужчины, которые были с Вами и пережили это, и остались живы…
Лолита Милявская:
После меня все живы, кстати. Все женаты, у всех замечательные семьи.
Я – не «чёрная вдова».
Я думаю, что они, для начала, несколько лет приходили в себя, и сейчас они думают, что жизнь есть. Жизнь после Лолиты.
Лолита Милявская:
Я думаю, что я их научила относиться по-другому.
И, может быть, их супруги более счастливы.
Как Александр Цекало говорит: «Если всё время ешь бутерброды с чёрной икрой, иногда хочется и бутерброд с ливерной колбасой». Так он говорил?
Лолита Милявская:
Да. Поэтому я ему сказала, что: «Теперь всю жизнь будешь есть с ливерной колбасой и мечтать о бутерброде с икрой». Это, конечно, опять из области парирования, партнёрства.
Вообще, весело было друг с другом? Или это только на сцене казалось, что вам весело?
Лолита Милявская:
Вы знаете, я Вам сейчас скажу, что эту часть своей жизни… Вот знаете, спросите меня про работу, про концерты – это то, что я люблю и помню. Я, вообще, не помню плохое, потому что… Вот репризу я эту запомнила. А, когда мы друг другу сказали, в каких обстоятельствах, вообще, не помню.
На мне они все росли.
Но я, кстати, на них тоже росла. И ничего не могу сделать. Это – такое. Мы имеем право не совпадать с первого раза.