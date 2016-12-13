Лолита о шоу «Без комплексов»: задавала вопрос так, чтобы после передачи человек не покончил с собой

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы вели одну из самых успешных телевизионных программ «Лолита без комплексов». Одно дело – отвечать на вопросы, другое дело – их задавать. И интервью даёт возможность задавать те вопросы, которые, может быть, в обычной жизни никогда не задашь. Какой самый тяжёлый вопрос Вы задавали в своих интервью, и который, может быть, вот близкому человеку бы не задавали?

Лолита Милявская:

Тяжёлый? Знаете, с точки зрения ток-шоу «Без комплексов», я старалась человека разработать таким образом…

В этом я обязана была быть и психологом, и журналистом, пришлось и много книг почитать.

Я всегда готовилась к передаче, у меня всегда была куча литературы, причём, не какого-то дерьма, которое сейчас называется психологическими книгами, а выдающимися учёными. И я старалась не причинять боль. Даже, если человек обвинялся в убийстве, мне надо было задать вопрос так, чтобы после передачи человек не захотел покончить жизнь самоубийством. Понимаете? У меня есть чувство ответственности.