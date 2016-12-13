Больше, чем зритель, меня никто не любил: Лолита отвечает на «Простые вопросы»

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Лолита Марковна… Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая:

Без Марковны можно? Несмотря на то, что бабахнуло 53, я не чувствую этот возраст. Расскажу вам эту историю, которую начал рассказывать до того, как включили камеры. Значит, я был одним из организаторов концерта. Это была одна из предвыборных кампаний. Вы принимали участие в большом концерте «За Беларусь!» и одна из Ваших песен была «Слушай, отвали». Ко мне подошли компетентные люди, сказали: «Вот, может быть, эту песню не стоит…» Лолита Милявская:

Выпускать в эфир. Да, ну, всё-таки, знаете, двойной смысл, как бы. Я потом смотрел Ваше интервью, я понял, что у Вас и с бывшим мэром Москвы Лужковым были похожие истории. Лолита Милявская: И с бывшим мэром Одессы, который вот до этого грузинского парня пришёл. У меня была ещё большая проблема с человеком, который возглавлял компетентные органы Украины. Я думала, что он – классный мужик. Он очень был похож на президента Кучму, и я думала, вообще, это – двойник. И он возглавлял компетентные органы. Потому уже, лет через 15, мне рассказали, что он хотел фактически меня убить, посадить. За что?



Лолита Милявская:

Объясню.

Я пела у него на дне рождения песню «Маленький». А он – невысокого роста. И очень красивая модельная жена, которая хохотала во весь просто свой… И я поняла, я думала – люди с чувством юмора. Знаете, как вот – я пела песню «Отвали», потому что, в данном случае, она была популярна в моём исполнении и люди точно понимали, что эта песня связана, как бы, с моей личной жизнью. Хотя, она не совсем связана, просто авторы пишут, причём, это мужчина написал, а не я. В Одессе, когда я пела в предвыборную кампанию, я спела песню «Пошлю его на…» Но все женщины нашей страны… А мужчинам я объясняю: «Ребята, это – про проблемы, отгоняйте, поэтому, проблемы все на…» Но губернатор Одессы тогда сказал: «Убрать её с концерта». А это была прямая трансляция и пошла бегущая строка: «В связи с тем, что Лолита пьяная, мы её убрали». А я ещё и вела концерт. Значит, он так побоялся этой песни, что он подумал, что это я пою про Ющенко. Все переживали за меня, потому что меня тут же лишили прохода через VIP-зал. Ну, понятно, что мне плевать на VIP-зал. Но меня провезли какие-то одесситы старые, всё равно провезли к самолёту – меня к самолёту не пускали. Но самое смешное, была вот такая бегущая строка одесситов после этого: «Лучше пьяная Лолита, чем трезвый Ющенко». Я запомнила на всю жизнь. Лолита, позвольте вот о песне, которую теперь поёте Вы… Лолита Милявская:

«На Титанике»... Вот смотрите, я пытался выяснить сам, у меня не получилось, хочу задать Вам вопрос. В начале клипа Вы снимаете туфли, явно «лабутены», а говорите: «Снимаю батики». Что такое батик?



Лолита Милявская:

Вы знаете, могу сказать, что, когда автор прислал мне эту песню, там так и было: «Снимаю батики».

Я сначала, как женщина невежественная, честно, подумала про батик. То есть, рисунок. Я поняла, что он поёт, как бы, сленговано, это – его сленг. И я не стала его менять, потому что, однозначно, вся страна, кроме меня, Милявской, которая думала, что это – про художественное творчество на шёлке, поняла, что это снимают «батики». Поэтому Вы в начале бросаете «лабутены». Лолита Милявская:

«Лабутены», да. Там, в этом смысле – Шнур уехал, «лабутены» остались. А Вы эту историю придумали, что у вас там клуб анонимных алкоголиков? Или что? Лолита Милявская:

Фактически, да. Вы правильно прочли, потому что придумал историю Лёня Колосовский. Я не пишу песен. Не сочиняю ни музыку, ни текст. Но истории Вы сами подсказываете? Лолита Милявская:

Я ничего не подсказываю. Я, вообще, не покупаю песен, которые «написаны специально для Вас». Потому что мне присылают: «Мы специально для Вас!»… Либо какое-то нытьё (как мой друг Макс Галкин говорит: «Радио Суицид»): «Я бросилась в окно, я хочу, чтобы ты тоже сдох, я вены себе порезала и воскресла на девятый день, и отрезала тебе». Либо: «Я уехала в Монте-Карло, я напилась там виски». Но у Вас есть эта история о скотче. Лолита Милявская:

Скотч – тут про виски ничего. «Я приклею себя на скотч». Ну, и Вы же так отважно, в одной маечке по всей Москве разгуливали.



Лолита Милявская:

Да. И НТВ…

В этот же день появилось видео, я тогда в Москве работал… Лолита Милявская: Пьяная Лолита… Пьяная Лолита возле метро. Лолита Милявская:

Вот я, кстати, благодарна НТВ. Сначала я на них в суд подала и они извинились. Но я потом и Серёжа Жорин, мы смеялись через неделю. Сначала было не смешно. Потому что: «Пьяная Лолита в 10 утра»… Знаете, кто-то снимал же на обыкновенную камеру. Видно, что чёрт-те что происходит, непонятно. Лолита Милявская:

Стоит женщина, да… В маечке. Лолита Милявская:

В длинной майке, со скотчем, поёт. У меня в ушах – наушник, и камеры спрятаны для того, чтобы это был клип-лайф. Мы снимали несколько дублей, чтобы люди нас не видели. Лолита, расскажите, что Вы почувствовали, когда впервые прочитали текст своей песни, которую поёте, сейчас к ней уже привыкли, но я, когда первый раз услышал, я поёжился: «Твои губы – всего лишь чужой рот». Лолита Милявская: Как я благодарна этим двум молодым авторам. И один из них – белорус. Классный Герман, просто я его обожаю. Вообще, все музыканты оценили эту песню особо. Все, кто в каких-то суперпопулярных движениях, следящие за музыкой, сказали: «Вот это – Эми Уайнхаус». Потому что это – настолько чувственно. Вы знаете, если переводить английские тексты про любовь, чем они цепляют людей? Тем, что они – откровенные.



Посмотрите, Вы так откровенно обо всём рассказываете в своей жизни. Вы так откровенно готовы выглядеть неудачно после тяжёлого… Как угодно. И к Вам никакая зараза из «жёлтой» прессы не пристаёт. Про Вас сплетничать бесполезно. Почему?

Лолита Милявская:

Объясню. Потому что я сама вот там, где я обкакалась, я могу позвонить, сказать: «Ребята, слушайте, я знаю, что вы там сняли, вопросов нет. Хотите, я вам ещё комментарий дам?» И они ко мне очень уважительно относятся, потому что иногда я прошу снимать репортажи, например, про моих коллег. Потому что я могу позвонить журналистам, они знают, что я не вру, и сказать: «А вы знаете, что у этого человека, на самом деле, произошло? А вы знаете, почему этот человек вот сейчас… Там, вы поймали его выпившим. Слушайте, это – детский сад, по сравнению с тем, что у нас кого-то где-то поймали выпившим». Я специально читаю биографии выдающихся гениев и, когда я читаю гениев и о гениях, людей, которые ездили вместе с ними... Вот Элизабет Тейлор – Ричард Бёртон, например. Айседора Дункан – Есенин. Вы знаете, если Вы только про эти две пары прочтёте, Вы поймёте, что наш шоу-бизнес (я имею в виду российский, про белорусский я, вообще, молчу, тут, вообще, свято, у вас и «жёлтой» прессы нет), который, вроде как, где-то там ещё – это, вообще, святые люди, они не родились. Те некоторые мужчины, которые были с Вами и пережили это, и остались живы… Лолита Милявская:

После меня все живы, кстати. Все женаты, у всех замечательные семьи. Я – не «чёрная вдова». Я думаю, что они, для начала, несколько лет приходили в себя, и сейчас они думают, что жизнь есть. Жизнь после Лолиты. Лолита Милявская:

Я думаю, что я их научила относиться по-другому и, может быть, их супруги более счастливы. Как Александр Цекало говорит: «Если всё время ешь бутерброды с чёрной икрой, иногда хочется и бутерброд с ливерной колбасой». Так он говорил? Лолита Милявская:

Да. Поэтому я ему сказала, что: «Теперь всю жизнь будешь есть с ливерной колбасой и мечтать о бутерброде с икрой». Это, конечно, опять из области парирования, партнёрства. Вообще, весело было друг с другом? Или это только на сцене казалось, что вам весело? Лолита Милявская:

Вы знаете, я Вам сейчас скажу, что эту часть своей жизни… Вот знаете, спросите меня про работу, про концерты – это то, что я люблю и помню. Я, вообще, не помню плохое, потому что… Вот репризу я эту запомнила. А, когда мы друг другу сказали, в каких обстоятельствах, вообще, не помню. На мне они все росли. Но я, кстати, на них тоже росла. И ничего не могу сделать. Это – такое. Мы имеем право не совпадать с первого раза. Такого нет, по-моему, в истории, нигде я не встречал, чтобы вот талантливый дуэт после того, когда разошлись, каждый из них вышел совершенно другой, высоченного уровня. Лолита Милявская:

Да.



Причём, каждый в совершенно разном направлении, но совершенно другой.

Лолита Милявская:

И оба – успешны. Я очень рада этому. То есть, смотреть на то, что из себя представляет кабаре-дуэт и на то, чем каждый занимается сейчас, какого уровня достиг… Лолита Милявская:

Это, кстати, замечательно. Кабаре-дуэт кажется какой-то шалостью, нелепостью просто. Лолита Милявская:

Почему? Не знаю. Я считаю, что это было потрясающе. И до сих пор нет ни одного дуэта, который мог бы сделать то, что делали мы. Вы вели одну из самых успешных телевизионных программ «Лолита без комплексов». Одно дело – отвечать на вопросы, другое дело – их задавать. И интервью даёт возможность задавать те вопросы, которые, может быть, в обычной жизни никогда не задашь. Какой самый тяжёлый вопрос Вы задавали в своих интервью, и который, может быть, вот близкому человеку бы не задавали? Лолита Милявская:

Тяжёлый? Знаете, с точки зрения ток-шоу «Без комплексов», я старалась человека разработать таким образом… В этом я обязана была быть и психологом, и журналистом, пришлось и много книг почитать. Я всегда готовилась к передаче, у меня всегда была куча литературы, причём, не какого-то дерьма, которое сейчас называется психологическими книгами, а выдающимися учёными. И я старалась не причинять боль. Даже, если человек обвинялся в убийстве, мне надо было задать вопрос так, чтобы после передачи человек не захотел покончить жизнь самоубийством. Понимаете? У меня есть чувство ответственности. У большинства журналистов, которые себя так называют сегодня, нет ни образования… Они – дебилы. Можно я буду говорить честно, откровенно? Большая часть тех людей, которые сегодня называют себя журналистами… Я раньше подбирала к ним слова. Но я знаю, после того, что сейчас они услышат, каждый скажет: «Это – не про меня, а про моего товарища». И ни один из них не покончит с собой, поверьте. Вот здесь я могу спокойно говорить. Правда, что Вы одну журналистку закрыли у себя на кухне и сказали: «Сиди, готовься, потом задавай мне…» Лолита Милявская:

Она мне благодарна, стала очень известной журналисткой. И я ей преподнесла урок, и пошла стирать бельё. Я её закрыла на кухне на ключик. Сказала: «Не готова к интервью? Извини – садись, готовься. Три часа. Я пойду, постираю, поглажу, уберу квартиру». Да, я так и сделала. После вышла, передничком вытерла ручки и сказала: «Ну что?» И она мне написала через много лет, и сказала: «Спасибо за этот урок. Я сначала очень обиделась, но, в дальнейшем, я поняла, что это». И она сейчас – один из главных редакторов очень уважаемого издания. Позвольте тогда в финале ещё вопрос про ещё одну Вашу популярную песню. Мне она очень нравится, но, когда я увидел клип, я был удивлён – вот эта «Шпилька-каблучок». Потому что я себе представлял, какой это будет клип – он будет инсценировать то, что в тексте. А там – дом престарелых. Это – Ваш разговор со старостью?



Лолита Милявская:

Вы знаете, я могу сказать – я не лезу туда, в чём я не понимаю. Я, конечно, могу сделать вид, и то – не могу вот правильно составить пальцы, как операторы. Что они там составляют…