Больше, чем зритель, меня никто не любил: Лолита отвечает на «Простые вопросы»

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Лолита Марковна…
Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая:
Без Марковны можно?
Несмотря на то, что бабахнуло 53, я не чувствую этот возраст.
Расскажу вам эту историю, которую начал рассказывать до того, как включили камеры. Значит, я был одним из организаторов концерта. Это была одна из предвыборных кампаний. Вы принимали участие в большом концерте «За Беларусь!» и одна из Ваших песен была «Слушай, отвали». Ко мне подошли компетентные люди, сказали: «Вот, может быть, эту песню не стоит…»
Лолита Милявская:
Выпускать в эфир.
Да, ну, всё-таки, знаете, двойной смысл, как бы. Я потом смотрел Ваше интервью, я понял, что у Вас и с бывшим мэром Москвы Лужковым были похожие истории.
Лолита Милявская:
И с бывшим мэром Одессы, который вот до этого грузинского парня пришёл.
У меня была ещё большая проблема с человеком, который возглавлял компетентные органы Украины. Я думала, что он – классный мужик. Он очень был похож на президента Кучму, и я думала, вообще, это – двойник. И он возглавлял компетентные органы.
Потому уже, лет через 15, мне рассказали, что он хотел фактически меня убить, посадить.
За что?
Лолита Милявская:
Объясню.
Я пела у него на дне рождения песню «Маленький». А он – невысокого роста.
И очень красивая модельная жена, которая хохотала во весь просто свой… И я поняла, я думала – люди с чувством юмора. Знаете, как вот – я пела песню «Отвали», потому что, в данном случае, она была популярна в моём исполнении и люди точно понимали, что эта песня связана, как бы, с моей личной жизнью. Хотя, она не совсем связана, просто авторы пишут, причём, это мужчина написал, а не я. В Одессе, когда я пела в предвыборную кампанию, я спела песню «Пошлю его на…» Но все женщины нашей страны… А мужчинам я объясняю: «Ребята, это – про проблемы, отгоняйте, поэтому, проблемы все на…»
Но губернатор Одессы тогда сказал: «Убрать её с концерта».
А это была прямая трансляция и пошла бегущая строка: «В связи с тем, что Лолита пьяная, мы её убрали». А я ещё и вела концерт. Значит, он так побоялся этой песни, что он подумал, что это я пою про Ющенко. Все переживали за меня, потому что меня тут же лишили прохода через VIP-зал. Ну, понятно, что мне плевать на VIP-зал. Но меня провезли какие-то одесситы старые, всё равно провезли к самолёту – меня к самолёту не пускали. Но самое смешное, была вот такая бегущая строка одесситов после этого: «Лучше пьяная Лолита, чем трезвый Ющенко». Я запомнила на всю жизнь.
Лолита, позвольте вот о песне, которую теперь поёте Вы…
Лолита Милявская:
«На Титанике»...
Вот смотрите, я пытался выяснить сам, у меня не получилось, хочу задать Вам вопрос. В начале клипа Вы снимаете туфли, явно «лабутены», а говорите: «Снимаю батики». Что такое батик?
Лолита Милявская:
Вы знаете, могу сказать, что, когда автор прислал мне эту песню, там так и было: «Снимаю батики».
Я сначала, как женщина невежественная, честно, подумала про батик.
То есть, рисунок. Я поняла, что он поёт, как бы, сленговано, это – его сленг. И я не стала его менять, потому что, однозначно, вся страна, кроме меня, Милявской, которая думала, что это – про художественное творчество на шёлке, поняла, что это снимают «батики».
Поэтому Вы в начале бросаете «лабутены».
Лолита Милявская:
«Лабутены», да.
Там, в этом смысле – Шнур уехал, «лабутены» остались.
А Вы эту историю придумали, что у вас там клуб анонимных алкоголиков? Или что?
Лолита Милявская:
Фактически, да. Вы правильно прочли, потому что придумал историю Лёня Колосовский. Я не пишу песен. Не сочиняю ни музыку, ни текст.
Но истории Вы сами подсказываете?
Лолита Милявская:
Я ничего не подсказываю.
Я, вообще, не покупаю песен, которые «написаны специально для Вас».
Потому что мне присылают: «Мы специально для Вас!»… Либо какое-то нытьё (как мой друг Макс Галкин говорит: «Радио Суицид»): «Я бросилась в окно, я хочу, чтобы ты тоже сдох, я вены себе порезала и воскресла на девятый день, и отрезала тебе». Либо: «Я уехала в Монте-Карло, я напилась там виски».
Но у Вас есть эта история о скотче.
Лолита Милявская:
Скотч – тут про виски ничего. «Я приклею себя на скотч».
Ну, и Вы же так отважно, в одной маечке по всей Москве разгуливали.
Лолита Милявская:
Да. И НТВ…
В этот же день появилось видео, я тогда в Москве работал…
Лолита Милявская:
Пьяная Лолита…
Пьяная Лолита возле метро.
Лолита Милявская:
Вот я, кстати, благодарна НТВ. Сначала я на них в суд подала и они извинились. Но я потом и Серёжа Жорин, мы смеялись через неделю. Сначала было не смешно. Потому что: «Пьяная Лолита в 10 утра»…
Знаете, кто-то снимал же на обыкновенную камеру. Видно, что чёрт-те что происходит, непонятно.
Лолита Милявская:
Стоит женщина, да…
В маечке.
Лолита Милявская:
В длинной майке, со скотчем, поёт. У меня в ушах – наушник, и камеры спрятаны для того, чтобы это был клип-лайф. Мы снимали несколько дублей, чтобы люди нас не видели.
Лолита, расскажите, что Вы почувствовали, когда впервые прочитали текст своей песни, которую поёте, сейчас к ней уже привыкли, но я, когда первый раз услышал, я поёжился: «Твои губы – всего лишь чужой рот».
Лолита Милявская:
Как я благодарна этим двум молодым авторам. И один из них – белорус.
Классный Герман, просто я его обожаю. Вообще, все музыканты оценили эту песню особо. Все, кто в каких-то суперпопулярных движениях, следящие за музыкой, сказали: «Вот это – Эми Уайнхаус». Потому что это – настолько чувственно. Вы знаете, если переводить английские тексты про любовь, чем они цепляют людей? Тем, что они – откровенные.
Посмотрите, Вы так откровенно обо всём рассказываете в своей жизни. Вы так откровенно готовы выглядеть неудачно после тяжёлого… Как угодно. И к Вам никакая зараза из «жёлтой» прессы не пристаёт. Про Вас сплетничать бесполезно. Почему?
Лолита Милявская:
Объясню. Потому что я сама вот там, где я обкакалась, я могу позвонить, сказать: «Ребята, слушайте, я знаю, что вы там сняли, вопросов нет. Хотите, я вам ещё комментарий дам?»
И они ко мне очень уважительно относятся, потому что иногда я прошу снимать репортажи, например, про моих коллег.
Потому что я могу позвонить журналистам, они знают, что я не вру, и сказать: «А вы знаете, что у этого человека, на самом деле, произошло? А вы знаете, почему этот человек вот сейчас… Там, вы поймали его выпившим. Слушайте, это – детский сад, по сравнению с тем, что у нас кого-то где-то поймали выпившим». Я специально читаю биографии выдающихся гениев и, когда я читаю гениев и о гениях, людей, которые ездили вместе с ними... Вот Элизабет Тейлор – Ричард Бёртон, например. Айседора Дункан – Есенин. Вы знаете, если Вы только про эти две пары прочтёте, Вы поймёте, что наш шоу-бизнес (я имею в виду российский, про белорусский я, вообще, молчу, тут, вообще, свято, у вас и «жёлтой» прессы нет), который, вроде как, где-то там ещё – это, вообще, святые люди, они не родились.
Те некоторые мужчины, которые были с Вами и пережили это, и остались живы…
Лолита Милявская:
После меня все живы, кстати. Все женаты, у всех замечательные семьи.
Я – не «чёрная вдова».
Я думаю, что они, для начала, несколько лет приходили в себя, и сейчас они думают, что жизнь есть. Жизнь после Лолиты.
Лолита Милявская:
Я думаю, что я их научила относиться по-другому и, может быть, их супруги более счастливы.
Как Александр Цекало говорит: «Если всё время ешь бутерброды с чёрной икрой, иногда хочется и бутерброд с ливерной колбасой». Так он говорил?
Лолита Милявская:
Да. Поэтому я ему сказала, что: «Теперь всю жизнь будешь есть с ливерной колбасой и мечтать о бутерброде с икрой». Это, конечно, опять из области парирования, партнёрства.
Вообще, весело было друг с другом? Или это только на сцене казалось, что вам весело?
Лолита Милявская:
Вы знаете, я Вам сейчас скажу, что эту часть своей жизни… Вот знаете, спросите меня про работу, про концерты – это то, что я люблю и помню. Я, вообще, не помню плохое, потому что… Вот репризу я эту запомнила. А, когда мы друг другу сказали, в каких обстоятельствах, вообще, не помню.
На мне они все росли.
Но я, кстати, на них тоже росла. И ничего не могу сделать. Это – такое. Мы имеем право не совпадать с первого раза.
Такого нет, по-моему, в истории, нигде я не встречал, чтобы вот талантливый дуэт после того, когда разошлись, каждый из них вышел совершенно другой, высоченного уровня.
Лолита Милявская:
Да.
Причём, каждый в совершенно разном направлении, но совершенно другой.
Лолита Милявская:
И оба – успешны. Я очень рада этому.
То есть, смотреть на то, что из себя представляет кабаре-дуэт и на то, чем каждый занимается сейчас, какого уровня достиг…
Лолита Милявская:
Это, кстати, замечательно.
Кабаре-дуэт кажется какой-то шалостью, нелепостью просто.
Лолита Милявская:
Почему? Не знаю. Я считаю, что это было потрясающе.
И до сих пор нет ни одного дуэта, который мог бы сделать то, что делали мы.
Вы вели одну из самых успешных телевизионных программ «Лолита без комплексов». Одно дело – отвечать на вопросы, другое дело – их задавать. И интервью даёт возможность задавать те вопросы, которые, может быть, в обычной жизни никогда не задашь. Какой самый тяжёлый вопрос Вы задавали в своих интервью, и который, может быть, вот близкому человеку бы не задавали?
Лолита Милявская:
Тяжёлый? Знаете, с точки зрения ток-шоу «Без комплексов», я старалась человека разработать таким образом…
В этом я обязана была быть и психологом, и журналистом, пришлось и много книг почитать.
Я всегда готовилась к передаче, у меня всегда была куча литературы, причём, не какого-то дерьма, которое сейчас называется психологическими книгами, а выдающимися учёными. И я старалась не причинять боль. Даже, если человек обвинялся в убийстве, мне надо было задать вопрос так, чтобы после передачи человек не захотел покончить жизнь самоубийством. Понимаете? У меня есть чувство ответственности.
У большинства журналистов, которые себя так называют сегодня, нет ни образования… Они – дебилы.
Можно я буду говорить честно, откровенно? Большая часть тех людей, которые сегодня называют себя журналистами… Я раньше подбирала к ним слова. Но я знаю, после того, что сейчас они услышат, каждый скажет: «Это – не про меня, а про моего товарища». И ни один из них не покончит с собой, поверьте. Вот здесь я могу спокойно говорить.
Правда, что Вы одну журналистку закрыли у себя на кухне и сказали: «Сиди, готовься, потом задавай мне…»
Лолита Милявская:
Она мне благодарна, стала очень известной журналисткой. И я ей преподнесла урок, и пошла стирать бельё.
Я её закрыла на кухне на ключик.
Сказала: «Не готова к интервью? Извини – садись, готовься. Три часа. Я пойду, постираю, поглажу, уберу квартиру». Да, я так и сделала. После вышла, передничком вытерла ручки и сказала: «Ну что?» И она мне написала через много лет, и сказала: «Спасибо за этот урок. Я сначала очень обиделась, но, в дальнейшем, я поняла, что это». И она сейчас – один из главных редакторов очень уважаемого издания.
Позвольте тогда в финале ещё вопрос про ещё одну Вашу популярную песню. Мне она очень нравится, но, когда я увидел клип, я был удивлён – вот эта «Шпилька-каблучок». Потому что я себе представлял, какой это будет клип – он будет инсценировать то, что в тексте. А там – дом престарелых. Это – Ваш разговор со старостью?
Лолита Милявская:
Вы знаете, я могу сказать – я не лезу туда, в чём я не понимаю. Я, конечно, могу сделать вид, и то – не могу вот правильно составить пальцы, как операторы. Что они там составляют…
У меня всё время что-то не так, я не вижу «картинку».
Поэтому я не могу сказать: «Знаете, что? Вот сейчас плюну. Вы все – идиоты, я сейчас буду снимать клип». Я – режиссёр драматический, я могу поставить действо внутри и на сцене. Я не вижу камеру и, поэтому, я не понимаю. Я отдаю себя молодёжи, все свои работы. Даже, если они ошибаются, я вижу, что клип – ну, не ахти. Я плачу деньги и говорю: «Ребята, опыт. Это – не страшно. Но, мне кажется – давайте так и так. Давайте что-нибудь искать, потому что тебе не хватает опыта работы с актёрами, ты сам должен видеть кадр, я его не вижу. Но ты, в отличие от меня, разберёшься».
И это происходит – какие-то, наверное, курсы за мой счёт. И я не ругаю.
Я просто говорю: «Здесь не хватает крупного плана, видишь, какого ты оператора взял? Ты снимаешь артистку, которая старше – тогда возьми оператора, у которого есть мозг и он должен выставить…» Мне не нужна линза, я не прячу морщины, но в моём возрасте уже надо снимать глаза.
Лолита, но я-то Вас спрашиваю про идею клипа.
Лолита Милявская:
Я не лезу в это. В то, в чём я не разбираюсь.
Я могу предложить идею, но потом всегда считаю, что моя идея хуже.
Прошёл сложный концерт. Вы встаёте, вы понимаете, что впереди ещё один год, ещё один день, ещё одна трудная командировка. Что Вы себе говорите для того, чтобы найти силы?
Лолита Милявская:
Я могла бы забить, жить для себя. Из чувства ответственности я, конечно, понимаю, сколько на мне паразитов.
И я отдаю себе отчёт в последнее время – называю паразитов паразитами.
Паразиты в чём? Из меня никто не тянет там деньги. Но они так привыкли, что – эта позаботится, эта подумает. Эта обо всём подумает. Поэтому об «этой» думать не надо.
И что же Вас заставляет?
Лолита Милявская:
Вы знаете, если б у меня не было моей работы, наверное, я бы сошла с ума.
Потому что это – такой кайф: выходить и быть облюбленной, обласканной.
Больше, чем в своей семье. Я имею в виду мою семью изначально: мама, папа, мужья и всё остальное, любовники. Больше, чем зритель, меня никто не любил. И я Вам скажу, что я пришла к выводу, что я – эгоист теперь. Я очень математично теперь отстраняю: «Вот вам это, а вот здесь я живу. И живу я, как я хочу. И, когда я не захочу, вот в ВАКС я засунула, а, ну-ка, давайте-ка без меня »
Спасибо за Ваше время, за это интервью. Мы ждём вас с концертами в Минске.