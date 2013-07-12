XXII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открылся в Витебске

Новости Беларуси. Добро пожаловать на «Славянский базар». 11 июля в Витебске торжественно открылся XXII Международный фестиваль искусств. В мероприятии принял участие президент Александр Лукашенко.

За эти годы форум вышел за рамки обычного музыкального, став крупнейшей европейской площадкой, где встречаются десятки национальных культур. Концерт открытия порадовал зрителей особой зрелищностью, он прошел в новом формате.

Этого торжественного события в Витебске ждали и к нему готовились. Билеты раскупили еще задолго до открытия. Гала-концерт дал старт долгожданному фестивальному марафону. По традиции в церемонии открытия принял участие президент страны Александр Лукашенко.

«Славянский базар» с 1995 под личным патронажем главы государства. Благодаря этому удалось сохранить витебскую прописку форума искусств: в свое время возникало множество споров и предложений, чтобы сделать фестиваль «кочующим» по разным странам.

«Славянский базар» развивается из года в год и имеет славу одного из масштабных музыкальных форумов. Но, главное, он выступает хранителем духовного единства многомиллионной семьи славянских народов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всем нам, братьям-славянам, нужно возрождать и распространять по миру наши основные нравственные ценности: добро, милосердие, терпимость к людям разных национальностей и веры, уважение человеческого достоинства, незыблемые моральные принципы и традиции.

Наш фестиваль вносит свою достойную лепту в реализацию гуманитарной миссии современного славянства. Недаром его девизом являются слова: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В годы своего зарождения он стал частью той силы, которая в переломный исторический период не дала разрушить вековое братство Беларуси, России и Украины.

Сегодня «Славянский базар» выступает одним из духовных катализаторов интеграционных процессов на всем постсоветском и шире – евразийском пространстве. В созвездии международных творческих форумов он занимает особое место и с полным правом носит титул «фестиваля фестивалей», представляя широкую панораму достижений мировой культуры.

Здесь, на сцене знаменитого летнего амфитеатра, который в нынешнем году отмечает свой четвертьвековой юбилей, встречаются лауреаты «Евровидения», «Новой волны», Сан-Ремо и других фестивалей, подтверждая древнюю, как мир, истину о том, что язык песни – это язык дружбы. Он понятен без перевода. А для братства людей, влюбленных в искусство, не существует ни границ, ни политических преград.

Дерево держится корнями, а человек – друзьями. Следуя этой народной мудрости, «Славянский базар» из года в год прирастает десятками и сотнями новых друзей. В нынешнем году география фестиваля обрела планетарный размах, охватив земной шар от Австралии до Кубы и Венесуэлы.

Одним из центральных событий фестиваля станет «Концерт Дружбы», объединяющий творческие силы разных стран и народов. А музыкальные конкурсы не только продемонстрируют захватывающее состязание лучших молодых голосов планеты, но и внесут свой вклад в воспитание нового поколения жителей Земли в духе взаимного уважения и доверия.

Да и весь «Славянский базар» своим масштабом, творческим многообразием, ярким переплетением языков и традиций поможет нам внести достойный вклад в приумножение духовных богатств наших стран, сохранение самобытных национальных культур.

По традиции на церемонии открытия вручается специальная награда президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В 2013 году ее удостоена Эдита Пьеха. Легендарная певица заставила всех понервничать – накануне она подвернула ногу. К счастью, травма оказалась несерьезной и артистка смогла участвовать в гала-концерте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР:

Это все волнение. Да, не каждый день президент вручает награду. Спасибо огромное Александру Григорьевичу за такое замечательное внимание.

Звезды первой величины подстраивают свои гастрольные графики под витебский фестиваль. Потому концерт-открытие даже не удивляет обилием знаменитостей не только белорусской эстрады.

Надежда Бабкина, народная артистка России:

Наконец-то мы имеем возможность встречаться на огромном фестивале славянской культуры, где приезжают гости разных национальных культур и объединяются в единый духовный пирог.

12 июля пройдет в Витебске под флагами Союзного государства. В «Концерте Дружбы» для зрителей споют Эдита Пьеха, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Дима Билан и многие другие известные исполнители. Витебск продолжает фестивалить.