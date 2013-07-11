11 июля - официальное открытие Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске

Новости Беларуси. Позывные «Славянского базара» зазвучат 11 июля в Витебске. Международный фестиваль искусств распахнет двери уже в 22 раз. За эти годы форум вышел за рамки обычного музыкального, став крупнейшей европейской площадкой, где в дни фестиваля встречаются десятки национальных культур.

Главная музыкальнная интрига развернется вокруг конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013». За Гран-при будут бороться представители 31 страны, в том числе впервые – Австралии. Ну а накануне, в Витебске стартовал конкурс юных исполнителей. Беларусь на нем представляют 11-летние Александра Лактионова и Аполлинария.

Рафаел, участник международного детского музыкального конкурса «Витебск-2013» (Молдова):

Это чуть-чуть тяжело, потому что многое может случиться. Я подружился с Украиной, Арменией, Италией, Румынией... многими странами.

Сегодня в Летнем амфитеатре – торжественная церемония открытия музыкального фестиваля. К слову, в этом году главной сцене Витебска 25 лет. К столь торжественному событию и «наряд» для именинника подобрали соответствующий. Главный акцент – на светодиодные сетки и экраны. Их будет как никогда много.

Концерт открытия обещает порадовать особой зрелищностью, он пройдет в новом формате. Зрителей ждет большой театрализованный пролог, официальная часть, приветствие от стран-учредителей. Отдельным блоком выделена презентация участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и детского конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом сюрпризов будет немало. Например, в эти минуты чествуют несравненную Эдиту Пьеху. Ее имя появилось в этом году на витебской аллее звезд. Сегодня вечером артистка получит премию «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Обо всех фестивальных событиях узнают жители многих стран мира. Освещать форум в этом году будут порядка 600 представителей СМИ. Это журналисты из Беларуси, России, Украины, Великобритании, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, США, Швейцарии, Эстонии, Грузии и Китая. В дирекции «Славянского базара» сегодня официально объявили о начале работы пресс-центра.

Евгений Сафронов, генеральный директор информационного агентства (Россия):

15 лет мы уже работаем на «Славянском базаре». Привозим все больше интересных журналистов. Людей очень интересует, что происходит на «Славянском базаре», интересуют, как звезды уже состоявшиеся и, популярность которых никакого сомнения не вызывает, так и совершенно «необстреленная»молодежь. Здесь можно найти тех людей, которые, может быть, лет через 10-20 будут уже рвать многотысячные площадки.

Людмила Полковникова, журналист (Беларусь):

До сих пор вспоминаю первую в Витебске конференцию Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, когда они только поженились, первый фестиваль польской песни, на котором наша Инна Афанасьева стала знаменитой. И каждый фестиваль чем-то отличается, запоминается, и каждый раз хочется снова приехать.