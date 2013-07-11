«Славянский базар-2013» в Витебске собрал более 5 тысяч участников из 31 страны, в том числе Австралии и Венесуэлы

Новости Беларуси. Вопреки дождливой традиции, погода отличная, как и настроение в фестивальном Витебске. Знаменитые позывные «Славянского базара» прозвучат совсем скоро. В ожидании этого волнительного момента у самого сердца фестивальной столицы – летнего амфитеатра – охватывает непередаваемое ощущение причастности к грандиозному празднику, который вот-вот начнется.

Фестивалить здесь привыкли, как известно, дни и ночи напролет. Поезд с российскими артистами 11 июля встречали уже в 5 утра. Диму Билана, например, дорога на «Славянский базар» даже вдохновила на новую песню.

Дима Билан, певец (Россия):

Я вам реально говорю, что я сидел писал музычку.

У меня здесь сольный концерт будет буквально послезавтра. В два часа ночи начало. Удивительное, конечно, время. Вообще, традиционно, насколько я знаю, в два часа ночи происходит.

Еще одна красивая фестивальная традиция. На аллее звезд у летнего амфитеатра зажглась именная звезда Эдиты Пьехи. Легендарную исполнительницу приветствовали бурными овациями. Теплый прием растрогал певицу до слез.

На «Славянский базар» она приехала по-семейному: с дочерью Илоной и внуком Стасом, который поддерживал Эдиту Станиславовну в волнительный момент. Певица призналась, что в Беларуси чувствует себя почти как дома. В Слуцке у нее живут родственники.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР:

Я не ожидала, мне приятно на 56-м году выступлений получить звездочку.

Первые концерты здесь проходят с 1992 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возникало много споров, чтобы сделать фестиваль кочующим из города в город. Но с тех пор, как в 1995 году «Славянский базар» впервые посетил президент Беларуси, фестиваль находится под личным патронажем Александра Лукашенко, благодаря чему форум получил неизменную витебскую прописку и за это время превратился в фестиваль фестивалей с разнообразнейшей программой. Как Сан-Ремо – в Италии, а Канны – во Франции, «Славянский базар» в Витебске – визитная карточка Беларуси. Именно такое впечатление произвел фестиваль на зарубежных звезд.

Ин-Грид, певица (Италия):

Сегодня открытие. Сколько? 22 года. Это очень важный фестиваль, как, например, фестиваль в Сан-Ремо.

Группа «Джипси Кингс»:

Нам здесь все очень нравится. Море впечатлений, арена просто потрясающая. Чувствуется высокий уровень подготовки фестиваля.

Чтобы оценить масштаб форума, можно привести несколько цифр. Это уже 22-й «Славянский базар». На этот раз форум собрал участников из 31 страны мира, среди которых не только соседи-славяне, но и Австралия, Германия, Венесуэла, Франция. Только журналистов больше 500 из 14 стран мира, и даже из Китая. А всего больше 5 тысяч участников.

С размахом встречает гостей и город мастеров, без которого уже невозможно представить «Славянский базар» в Витебске. Там повсюду ощущается праздничная атмосфера.

Гости фестиваля:

Настроение шикарное, людей очень много, все улыбаются, счастливые, все супер. Город расцвел.

Настроение отличное. Приезжаем мы каждый год, потому что родная Беларусь. Яркое солнце, чистое небо, яркие звезды, любовь.

Великолепный, сказочный, я бы сказал, фестиваль. Другого быть не может.

Все красочно, людей много, настроение хорошее, солнце светит.

В фестивальные дни в ремесленных рядах можно встретить и знаменитых артистов. В поисках витебских сувениров была замечена Марина Девятова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Девятова, певица (Россия):

«Славянский базар» сам по себе очень дружелюбный, во-первых. Это замечательная возможность мне и моим коллегам пообщаться друг с другом, есть время, есть свободное время. Мы всегда на концертах бежим, а здесь репетиция, здесь прогулка, кафешки, хорошее настроение. И, конечно, приятно, когда летний амфитеатр заполняется шестью тысячами человек, все эти люди начинают, как одна большая сильная семья, приветствовать артистов. И понимаешь, что славянское братство едино.

Церемония открытия просто пестрит звездными именами: Эдита Пьеха, Елена Ваенга, Александр Серов, Роза Рымбаева, Тина Кароль и, по уже сложившейся традиции, в Витебск приезжают триумфаторы «Евровидения».

Эммили де Форест, победительница конкурса «Евровидение-2013» (Дания):

Я только что из аэропорта. Мы летели 2 часа. Я думаю, фестиваль замечательный. С нетерпением жду момента, когда смогу представить свою песню белорусской публике.

Зрители заполняют зал летнего амфитеатра. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко. В 2013 году транслировать «Славянский базар» будут в полусотне стран, что еще раз подтверждает: поклонники у «Славянского базара» есть, без преувеличения, по всему миру.