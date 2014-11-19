XVII Международный фестиваль современной хореографии открылся 19 ноября в Витебске

Новости Беларуси. В ритме танца. В эти минуты на главной концертной площадке Витебска проходит торжественная церемония открытия XVII Международного фестиваля современной хореографии.

В этом году 33 коллектива из 15 стран мира поборются на звание самого танцующего из танцующих. Сегодня на сцене они пока только гости. Но уже завтра начнут её покорять. В эти же минуты избалованного витебского зрителя пытаются поразить известные многим мастера хореографии. За кулисы до официального открытия фестиваля проникла съмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая репетиция 11-летней москвички на витебской земле. Пока на запасной сцене и без музыки. Но сейчас главное - размяться и унять волнение. Ведь вступить в танцевальную битву Ульяне придется со взрослыми и уже состоявшимися артистами.

Ульяна Садовская, участница XVII Международного фестиваля современной хореографии (Россия):

Я играю маленькую девочку, которой лет 7-8. Она совсем маленькая, живет в каком-то своем мире. Единственный человек, который с ней рядом, это ее папа. Соответственно, она очень любит играть, она жизнерадостная, она всегда втягивает его в какие-то игры. Но в какой-то момент наступает такой период, когда ей приходится забыть обо всех играх.

В постановке московского театра-студии ребенок – одна из центральных фигур. Потому для этого коллектива организаторы конкурса сделали исключение. Впрочем, нынешний фестиваль не обойдется и без других сюрпризов.

Марина Романовская, организатор XVII Международного фестиваля современной хореографии (Беларусь):

Всем участникам будут вручены свидетельства об участии в Международном фестивале современной хореографии в Витебске. Также участникам финала. И, естественно, основные премии. Это одно из новшеств. Что касается более тонких моментов, связанных с конкурсом, у нас всегда было деление на хореографическую миниатюру и одноактный балет и мы рассматривали их отдельно. В этом году у нас нет такого деления, в целом рассматриваются все представленные, предложенные работы членам жюри.

И вот она – большая сцена. И первый выход на подмостки трёх десятков коллективов. Здесь не только бывшие братские республики, но и артисты из Страны Восходящего Солнца.

На сегодня лишь короткая визитка, затем сцену займу мэтры. Завтра конкурсанты начнут сражаться за звание сильнейшего.

Ирина Афонина, художественный руководитель театра-студии современной хореографии (Россия):

Витебск для нас, например, это всегда очередная линия, которую мы просто должны перейти. И готовились очень серьезно, и страшно обрадовались, когда получили приглашение. Мы не первый раз участвуем, но каждый раз для нас - праздник. и уровень всегда высокий.

Первые этапы конкурса пройдут в закрытом для зрителей формате. Поддерживать коллективы смогут лишь… их соперники. Но даже до начала борьбы будущие конкуренты не скрывают...

Цолак Млке-Галостян, участник XVII Международного фестиваля современной хореографии (Армения):

Концепт конкурса - не важно. Важно общение, важно увидеть, дать что-нибудь, взять что-нибудь. Вот это, я думаю, интересно.

Мариуш Цабан, участник XVII Международного фестиваля современной хореографии (Польша):

Чувствуется очень хорошая атмосфера, очень хорошая организация. Мы довольны, что участвуем в этом фестивале, конкурсе.

Танцевать участники фестиваля будут на 2-х площадках города с утра и до позднего вечера 5 дней подряд.

Своих поклонников ждут и известные мастера танца — российский «Балет Евгения Панфилова», украинский театр «Киев модерн-балет» и всемирно известные британские танцоры-жонглёры Гандини. Сегодня они будут жонглировать яблоками.

Анастасия Бут, СТВ:

В эти дни танцевать или смотреть, как танцуют другие, будет почти весь Витебск. Билеты практически на все концерты уже раскуплены. Аншлаг, по традиции, ожидается и в воскресенье. В день закрытия фестиваля назовут самые танцующие из танцующих коллективов.