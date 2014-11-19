В Витебске провели настоящую японскую чайную церемонию

Новости Беларуси. Что такое настоящая японская чайная церемония, теперь знают и в Витебске. В городе над Двиной этот немаловажный элемент национальной культуры демонстрировали мастера из Страны восходящего солнца. На протяжении нескольких сотен лет японцы формировали так называемую «Тя-но-ю». Это целый ритуал приготовления порошкового чая перед гостями, проделать который может далеко не каждый. Для этого, к примеру, ныне известный в Японии мастер Юко Кацура училась в специальной школе. Несмотря на то, что все ее предки были, как говорят у нас, специалистами высшей категории.

Юко Кацура, мастер чайной церемонии:

Это неотъемлемая часть жизни каждого японца. Если японцы в повседневной жизни пьют чай, то тоже разговаривают, как и белорусы. А то, что мы сегодня видели, чайная церемония – как традициолнный вид культуры. Здесь никто, кроме первого гостя, он считается самым важным, не может говорить.

Посетить похожую чайную церемонию на днях могли и жители Минска. Демонстрация национальной культуры в городах нашей страны проводится в рамках своеобразного фестиваля, организованного Посольством Японии в Беларуси. Такие встречи помогают расширить культурные связи между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.