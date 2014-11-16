Большой театр оперы и балета Беларуси – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

Живописный парк и уникальное столичное место по адресу площадь Парижской коммуны. Столетие назад здесь был шумный Троицкий рынок, а теперь расположился Национальный академический Большой театр оперы и балета с прилегающей зеленой зоной. В этом парке особенно хорошо золотой осенью. Даже обычный человек в окружении желтой листвы, соседствующей с торжественным монументальным зданием театра, чувствует себя как-то по-особенному.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В начале этого тысячелетия уже приобрел теперешний образ, которым мы восхищаемся. Мы видим, какой красивый парк, вокруг состояние для прогулок, для восхищения. Интерьеры сами, зал театральный. То есть это все настолько органично создано и реставрировано, что мы гордимся тем, что у нас как и в других странах мира есть такой великолепный, удивительный, красивый театр.

В конце 20-х годов в Минск вместе с московским архитектором Георгием Лавровым пришло увлечение функционализмом. Исключительно утилитарные планировка и композиция, передача назначения здания языком архитектуры – вот главные особенности этого стиля, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

И в противовес ему – еще одна архитектурная тенденция. Конструктивизм – такой же утилитарный абсолют технических средств, но уже с «душой» и эстетической составляющей.

Работа над театром оперы и балета был поручена в итоге архитектору-мечтателю, как его называли, Иосифу Лангбарду, который уже работал тогда над неповторимым архитектурным обликом Минска.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Еще в 1933 году, года начинали его проектировать, один из первых архитекторов Лавров представил образ будущего театра, но он был слишком громоздкий, поскольку был рассчитан на три тысячи мест. Где-то спустя год известный архитектор Лангбард создал теперешний образ на 1200 мест.

Пока проект воплотили в жизнь, он потерял много деталей и уменьшился в размерах, но главное композиционное решение осталось – три огромных барабана, поставленных один на один, которые сзади превращаются в прямоугольные крылья сценического объема и подсобных помещений.

Вся архитектура здания стремится к небу, но с неба во время войны пришла и беда: авиаударом был поврежден зрительный зал, немцы вывезли всю мебель, декорации и музыкальные инструменты. Возрождал здание театра его создатель – Лангбард.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Рождение темы, посвященной театру, была сформирована за долго до того, как я начал создавать это произведение, поскольку хотелось понять, каким образом сделать так, чтобы это был интересный выразительный концепт-проект, эта тема. Я, конечно, смотрел и исторические особенности, его развитие, события, которые происходили, происходят и будут происходить в нашем театре.

Лангбард задумал скульптуры в лучших традициях мировых театров оперы и балета, но идеи его были воплощены лишь во время последней реконструкции.

На страже главного дома современной белорусской оперы (единственного в республике театра оперы и балета) стоит сам покровитель искусства – бог Апполон. Чуть в отдалении расположились скульптуры муз: Мельпомена хранит театральные маски, Полигимния – покровительствует поэтам.

Считается, что она держит в памяти все песни, гимны и ритуальные танцы со времен олимпийских богов, лира – это ее изобретение.

У эпической поэзии и танца свои музы – Калиопа и Терпсихора.

А с картины Виктора Альшевского глядит на нас еще одна муза – воплощение искусств театрального и изобразительного, она на много сотен лет моложе и покровительствует театру, запечатленному на холсте.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Девушка на картине – это может быть и зритель, это может быть и театр оперы. Образ женщины связан с красотой, совершенством. Это неотделимые части совершенства и красоты, которые дают нам восхищение в нашей жизни.

Выразительная архитектура театра оперы и балета еще больше раскрылась в картине Виктора Альшевского. Точному восприятию художественного замысла способствует соседство символов, переносящих нас внутрь здания, к сцене.

Виктор Альшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Я как бы выношу на передний план сам балет, то, что типично именно для этого здания, которое узнается. И, собственно говоря, можно не называть его, потому что сразу, когда обращаешь внимание, на переднем плане, скажем, фонтан, на переднем плане инструменты, на переднем плане птицы, которые придают особенность этого полета, совершенства.

По задумке Лангбарда, на месте сквера вокруг театра должны были проходить шумные парады, демонстрации и массовые гуляния. Наверное, к счастью, идея не прижилась и с храмом высокого искусства ныне соседствует спокойный сквер.

Величественные аллеи и изящные тематические скульптуры еще на подступах к театру оперы и балета настраивают на нужный лад и готовят к феерии искусства, происходящей на сцене минского Большого.